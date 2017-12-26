ВКС РФ поддержали наступление «Сил Тигра» в Хаме и Идлибе

Хама, 26 декабря. Правительственные войска Сирии развернули широкомасштабное наступление на границе провинции Хама и Идлиб при поддержке ВКС РФ и ВВС САР.

По данным информационного портала «Мураселон» («Репортер») элитная бригада Сирийской арабской армии «Силы Тигра» начала наступление на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на стыке провинций Хама и Идлиб. Успех операции обусловлен массированной воздушной подготовкой, проведенной российскими военными летчиками и ВВС Сирии.

Агентство сообщает, что правительственные войска на настоящий момент освободили от террористов населенный пункт Аль-Асвад и близлежащую возвышенность, а также бывшую базу противовоздушной обороны ВС САР, ранее захваченную исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.