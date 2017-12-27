Сирия: боевики Бейт-Джинна отказались капитулировать, продолжаются бои

Битва за Бейт-Джинн не окончена. После сокрушительной атаки САА оставшиеся в живых террористы решили согласиться на условия сирийской армии. Согласно имеющейся информации, боевикам ан-Нусры (Террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда) предложен следующий ультиматум: местные боевики, готовые сложить оружие, попадают под амнистию. Несогласные при этом вывозятся в Даръа или Идлиб. При этом, террористы, попавшие в Бейт-Джинн с территории Израиля через Даръа, возвращаются обратно в провинцию. Сирийская армия восстанавливает контроль над всеми военными объектами и базами в долине, которые она имела до 2011 года. На раздумья боевикам было отведено 72 часа, однако судя по информации о том, что боестолкновения возобновились, согласия достичь не удалось.

Вчера в окрестностях Бейт-Джинна кипели жаркие бои. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены минометные атаки по позициям боевиков, и продвижение сирийских пехотинцев с ожесточенной перестрелкой.