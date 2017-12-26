Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России
Москва, 26 декабря. Инициативная группа на собрании сделала официальное заявление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ в 2018 году.
Результаты голосования озвучила возглавляющая инициативную группу руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.
«Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование… Решение принято единогласно», — сообщила она.
Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.
Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
14 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.