Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

Москва, 26 декабря. Инициативная группа на собрании сделала официальное заявление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ в 2018 году.

Результаты голосования озвучила возглавляющая инициативную группу руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

«Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование… Решение принято единогласно», — сообщила она.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

14 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.