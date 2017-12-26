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Новости Сирии
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Россия
Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России
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    Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

    16:41  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  26 Декабря 2017
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    Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

    Москва, 26 декабря. Инициативная группа на собрании сделала официальное заявление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ в 2018 году.

    Результаты голосования озвучила возглавляющая инициативную группу руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

    «Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование… Решение принято единогласно», — сообщила она.

    Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

    14 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #инициативная группа
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