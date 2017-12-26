В Сирии курды спасли троих детей из России, мать которых примкнула к ИГ

Москва, 26 декабря. Курдские ополченцы спасли российских детей, которых мать вывезла на территорию Сирии. По словам курдского политика, специализирующегося на гуманитарных вопросах, Рейзана Хеду, женщина — Айсула Хамисбиева — примкнула к террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГ)1.

Как стало известно, 33-летняя Хамисбиева является выпускницей Дагестанского университета.

«После появления ИГ она решила примкнуть к ИГ вместе с несколькими своими родственниками, оставив мужа», — пояснил Хеду.

Так, россиянка забрала с собой троих детей и добралась до иракского Мосула через Турцию и Сирию. В Ираке она во второй раз вышла замуж за боевика ИГ, от которого она родила четвертого ребенка. Через какое-то время женщина сбежала от мужа с детьми, но оставила в Мосуле старшую дочь.

По дороге в сирийский Идлиб они были перехвачены благодаря полученной информации и при прямой поддержке совместного центра операций сил РФ и курдских сил самообороны в Африне, передает РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что россияне перестали уезжать в Сирию, в настоящее время уехавшие граждане РФ пытаются вернуться.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.