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В Сирии курды спасли троих детей из России, мать которых примкнула к ИГ
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    В Сирии курды спасли троих детей из России, мать которых примкнула к ИГ

    16:59  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  26 Декабря 2017
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    В Сирии курды спасли троих детей из России, мать которых примкнула к ИГ

    Москва, 26 декабря. Курдские ополченцы спасли российских детей, которых мать вывезла на территорию Сирии. По словам курдского политика, специализирующегося на гуманитарных вопросах, Рейзана Хеду, женщина  — Айсула Хамисбиева — примкнула к террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГ)1.

    Как стало известно, 33-летняя Хамисбиева является выпускницей Дагестанского университета.

    «После появления ИГ она решила примкнуть к ИГ вместе с несколькими своими родственниками, оставив мужа», — пояснил Хеду.

    Так, россиянка забрала с собой троих детей и добралась до иракского Мосула через Турцию и Сирию. В Ираке она во второй раз вышла замуж за боевика ИГ, от которого она родила четвертого ребенка. Через какое-то время женщина сбежала от мужа с детьми, но оставила в Мосуле старшую дочь.

    По дороге в сирийский Идлиб они были перехвачены благодаря полученной информации и при прямой поддержке совместного центра операций сил РФ и курдских сил самообороны в Африне, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что россияне перестали уезжать в Сирию, в настоящее время уехавшие граждане РФ пытаются вернуться.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #иг #мосул #ирак
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