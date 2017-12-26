ЦИК не знает, смогут ли россияне на Украине проголосовать на выборах-2018

Москва, 26 декабря. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации пока не знают, смогут ли проживающие на территории Украины россияне проголосовать на президентских выборах-2018. Об этом рассказала журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИД. Я не знаю, кто сейчас сможет ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам относительно ситуации, которая сложилась на Украине», — подчеркнула она.

Однако Памфилова рассчитывает на то, что граждане РФ, который захотят проголосовать, смогут приехать в приграничные российские города. Это позволит избежать провокаций со стороны агрессивно настроенных украинских «молодчиков».

Ранее стало известно о том, руководство Центризбиркома России не собирается приглашать наблюдателей от Украины на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года.