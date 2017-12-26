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ИГ объявило, что главарь «Халифата» аль-Багдади скоро вернется в Ирак
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    ИГ объявило, что главарь «Халифата» аль-Багдади скоро вернется в Ирак

    16:54  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  26 Декабря 2017
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    ИГ объявило, что главарь «Халифата» аль-Багдади скоро вернется в Ирак

    Дамаск, 26 декабря. Боевики «Исламского государства»1 заявили о скором возвращении Абу Бакра аль-Багдади в Ирак для поддержания морального духа «Халифата».

    Арабское информационное издание «Аль-Авсат» сообщило со ссылкой на публикацию подконтрольных игиловцам медиа-агентств, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади готов вернуться в Ирак для возобновления войны против правительственных сил.

    Отмечается, что по сообщению официального представителя Международного комитета по защите прав человека на Ближнем Востоке Хайтама Абу Саида аль-Багдади жив и в настоящий момент находится под опекой американских военнослужащих в пустынных районах Сирии Бадайи около насосной станции Т-2.

    Агентство «Аль-Сумария» подтвердило, что главарь ИГИЛ1, скорее всего, жив и его ликвидация не соответствует геополитическому плану Вашингтона, реализовываемому США на Ближнем Востоке.

    Эксперты считают, что информация о возвращении аль-Багдади является очередной попыткой поддержать боевой дух остатков игиловцев, скрывающихся в пустынях Сирии и Ирака, так как нет официальных подтверждений тому, жив ли «халиф» «Исламского государства» или нет.

    ИГ объявило, что главарь «Халифата» аль-Багдади скоро вернется в Ирак

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #ирак #абу бакр аль-багдади
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