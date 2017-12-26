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Новости Сирии
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Общество
Сын Шаинского рассказал о причине смерти композитора
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    Сын Шаинского рассказал о причине смерти композитора

    16:53  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  26 Декабря 2017
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    Сын Шаинского рассказал о причине смерти композитора

    Москва, 26 декабря. Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил смерть отца.

    «Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — пояснил он.

    Как сообщает источник Федерального агентства новостей, Вячеслав Шаинский получил трагическую новость только накануне вечером, однако из-за разницы во времени родственникам не удалось обсудить время и место похорон композитора.

    Вячеслав рассказал, что у Шаинского было зафиксировано онкологическое заболевание.

    Ранее сообщалось, что известный композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни.

    Шаинский получил широкую известность как автор детских песен и мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку.

    Автор: Дима Оленин
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    #шаинский
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