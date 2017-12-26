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Путин рассказал юным гостям елки в Кремле, трудно ли управлять Россией
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    Путин рассказал юным гостям елки в Кремле, трудно ли управлять Россией

    16:27  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  26 Декабря 2017
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    Путин рассказал юным гостям елки в Кремле, трудно ли управлять Россией

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы школьников, которые пришли на Общероссийскую елку в Кремле.

    Школьники встретились с президентом страны на Соборной площади Кремля. У гостей Общероссийской елки сразу появилось много вопросу к главе государства, которые они поспешили задать ему.

    Один из них поинтересовался у Путина, как он относится к оппозиции.

    «Положительно, — ответил Путин и добавил. — К здравой».

    Также школьники поинтересовались у президента, сложно ли управлять такой большой страной.

    «Такой страной, как наша, не трудно», — с улыбкой ответил российский лидер.

    Путин рассказал собравшимся, что Петербург является его любимым городом, так как он там родился и вырос. Новый год глава государства будет отмечать с коллегами и друзьями.

    Еще одним любопытным вопросом оказался про Деда Мороза. Один из участников елки поинтересовался, исполняет ли волшебник желания.

    «Некоторые исполняет», — признался лидер страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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