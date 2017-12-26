Путин рассказал юным гостям елки в Кремле, трудно ли управлять Россией

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы школьников, которые пришли на Общероссийскую елку в Кремле.

Школьники встретились с президентом страны на Соборной площади Кремля. У гостей Общероссийской елки сразу появилось много вопросу к главе государства, которые они поспешили задать ему.

Один из них поинтересовался у Путина, как он относится к оппозиции.

«Положительно, — ответил Путин и добавил. — К здравой».

Владимир Путин пообщался с детьми, пришедшими на Елку в Кремле pic.twitter.com/aqH4jCHorX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2017

Также школьники поинтересовались у президента, сложно ли управлять такой большой страной.

«Такой страной, как наша, не трудно», — с улыбкой ответил российский лидер.

Путин рассказал собравшимся, что Петербург является его любимым городом, так как он там родился и вырос. Новый год глава государства будет отмечать с коллегами и друзьями.

«С Новым годом! С Новым годом!»: Путин и дети на Соборной площади Кремля pic.twitter.com/vlmjfafr4v — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2017

Еще одним любопытным вопросом оказался про Деда Мороза. Один из участников елки поинтересовался, исполняет ли волшебник желания.