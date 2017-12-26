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«Хезболла» проводит операцию против боевиков в Западной Гуте близ Дамаска
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    «Хезболла» проводит операцию против боевиков в Западной Гуте близ Дамаска

    16:26  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  26 Декабря 2017
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    «Хезболла» проводит операцию против боевиков в Западной Гуте близ Дамаска

    Дамаск, 26 декабря. Ливанское движение «Хезболла» зачищает от боевиков западные окрестности Дамаска.

    По данным сирийских военных источников правительственные войска САР и союзные им подразделения ливанской «Хезболлы» («Партия Аллаха») ведут военную операцию против исламистов, захвативших часть района Западная Гута провинции Дамаск. Отмечается, что в операции могут участвовать иранские военные из состава «Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР).

    В сообщениях источников указывается, что благодаря воздушной поддержке и интенсивному артиллерийскому прикрытию операция протекает успешно. Последний очаг сопротивления в Западной Гуте может быть ликвидирован в ближайшее время.

    Эксперты отмечают, что близость иранских сил и подразделений «Хезболлы» к оккупированному Израилем району Голанских высот на западе Дамаска может вызвать агрессивную реакцию со стороны Тель-Авива. Ранее сообщалось об обстрелах и авиаударах по территории Сирии, совершенных ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

    «Хезболла» проводит операцию против боевиков в Западной Гуте близ Дамаска

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #израиль #хезболла #ксир
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