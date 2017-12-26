«Хезболла» проводит операцию против боевиков в Западной Гуте близ Дамаска

Дамаск, 26 декабря. Ливанское движение «Хезболла» зачищает от боевиков западные окрестности Дамаска.

По данным сирийских военных источников правительственные войска САР и союзные им подразделения ливанской «Хезболлы» («Партия Аллаха») ведут военную операцию против исламистов, захвативших часть района Западная Гута провинции Дамаск. Отмечается, что в операции могут участвовать иранские военные из состава «Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР).

В сообщениях источников указывается, что благодаря воздушной поддержке и интенсивному артиллерийскому прикрытию операция протекает успешно. Последний очаг сопротивления в Западной Гуте может быть ликвидирован в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что близость иранских сил и подразделений «Хезболлы» к оккупированному Израилем району Голанских высот на западе Дамаска может вызвать агрессивную реакцию со стороны Тель-Авива. Ранее сообщалось об обстрелах и авиаударах по территории Сирии, совершенных ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).