Умер известный композитор Владимир Шаинский

Москва, 26 декабря. Народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили его близкие и коллеги из информационной программы «Вести».

О причинах смерти известного российского композитора не сообщается.

Владимир Шаинский — автор десятков мелодий из популярных художественных фильмов и мультфильмов, в числе которых картины «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Чебурашка», «Катерок», «Шапокляк», «Крошка Енот».

Шаинский также написал более 300 песен, среди которых «Родительский дом», «Лада», «Женские руки», «Детство», «Не плачь, девчонка».