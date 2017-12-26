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Умер известный композитор Владимир Шаинский
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    Умер известный композитор Владимир Шаинский

    16:13  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  26 Декабря 2017
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    Умер известный композитор Владимир Шаинский

    Москва, 26 декабря. Народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили его близкие и коллеги из информационной программы «Вести».

    О причинах смерти известного российского композитора не сообщается.

    Владимир Шаинский — автор десятков мелодий из популярных художественных фильмов и мультфильмов, в числе которых картины «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Чебурашка», «Катерок», «Шапокляк», «Крошка Енот».

    Шаинский также написал более 300 песен, среди которых «Родительский дом», «Лада», «Женские руки», «Детство», «Не плачь, девчонка».

    Автор: Дима Оленин
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    #шаинский
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