Дело обвиняемого во взятках генерала Максименко направлено в суд

Москва, 26 декабря. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по делу о взятках руководителя Главного управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко.

«Он обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере», — сообщает ведомство на своем канале в Telegram.

Как говорится в обвинительном заключении, Максименко обвиняется в получении двух взяток в размере 500 тысяч и 50 тысяч долларов.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд.

Напомним, Максименко арестовали в июле этого года вместе со своими заместителями по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого, также известного как Захарий Калашов.