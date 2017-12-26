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Дело обвиняемого во взятках генерала Максименко направлено в суд
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    Дело обвиняемого во взятках генерала Максименко направлено в суд

    16:36  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:36  26 Декабря 2017
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    Дело обвиняемого во взятках генерала Максименко направлено в суд

    Москва, 26 декабря. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по делу о взятках руководителя Главного управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко.

    «Он обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере», — сообщает ведомство на своем канале в Telegram.

    Как говорится в обвинительном заключении, Максименко обвиняется в получении двух взяток в размере 500 тысяч и 50 тысяч долларов.

    Уголовное дело направлено в Московский городской суд.

    Напомним, Максименко арестовали в июле этого года вместе со своими заместителями по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого, также известного как Захарий Калашов. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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