Путин назвал главную нерешенную проблему экономики РФ

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главной нерешенной проблемой экономики страны большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями кабмина.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал доходы россиян, отметив большое число людей с доходами, которые ниже прожиточного минимума по стране. Президент отметил, что в 2000 году треть населения получала столь низкий доход, сейчас эта цифра снизилась до 20 млн человек.

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, внешние ограничения сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — пояснил Путин.

Он отметил, что перед правительством стоит задача выйти на лучшие показатели и «таргетировать бедность», как это было с инфляцией.