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Путин назвал главную нерешенную проблему экономики РФ
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    Путин назвал главную нерешенную проблему экономики РФ

    16:00  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  26 Декабря 2017
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    Путин назвал главной проблемой большое число россиян с минимальным доходом

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главной нерешенной проблемой экономики страны большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями кабмина.

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал доходы россиян, отметив большое число людей с доходами, которые ниже прожиточного минимума по стране. Президент отметил, что в 2000 году треть населения получала столь низкий доход, сейчас эта цифра снизилась до 20 млн человек.

    «Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, внешние ограничения сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — пояснил Путин. 

    Он отметил, что перед правительством стоит задача выйти на лучшие показатели и «таргетировать бедность», как это было с инфляцией. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #россияне #экономика
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