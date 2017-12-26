Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Общество
Названы главные кинозлодеи года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы главные кинозлодеи года

    21:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 21:06  26 Декабря 2017
    172

    кино

    Лос-Анджелес, 26 декабря. Американский портал Collider подвел окончательные киноитоги 2017 года.

    По версии критиков, лучшими антагонистами в мире кино стали белые американцы из черной комедии Джордана Пила «Прочь». В статье также выделили Стервятника из нового «Человека-паука», репликанта Лав из «Бегущего по лезвию 2049», а также капитализм, представленный в картине корейского режиссера Пон Чжун Хо «Окча».

    Кроме того, редакторы сайта представили списки лучших актеров, режиссеров и лучших сцен из фильмов, снятых в уходящем году.

    В номинации «Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор» победила лента Колина Треворроу «Книга Генри».

    Лучшей экшн-сценой стал эпизод из супергеройского боевика «Чудо-женщина», когда Диана в одиночку штурмует линию обороны фашистов.

    В номинации «Режиссер года» победил Гильермо дель Торо, снявший «Форму воды». Лучшим актером года признан Джеймс Франко, сыгравший главную роль в пародийной комедии «Горе-творец», актрисой года назвали Фрэнсис МакДорманд из черной комедии ирландского режиссера Майкла Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

    кино

    В категории «Лучшая сцена, которая шла дольше, чем рассчитывалось» стала сцена поедания пирога в фильме «История призрака» с Руни Марой и Кейси Аффлеком.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кино #2017 #злодеи #прочь #форма воды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        119
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        781
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        286
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        196