Названы главные кинозлодеи года

Лос-Анджелес, 26 декабря. Американский портал Collider подвел окончательные киноитоги 2017 года.

По версии критиков, лучшими антагонистами в мире кино стали белые американцы из черной комедии Джордана Пила «Прочь». В статье также выделили Стервятника из нового «Человека-паука», репликанта Лав из «Бегущего по лезвию 2049», а также капитализм, представленный в картине корейского режиссера Пон Чжун Хо «Окча».

Кроме того, редакторы сайта представили списки лучших актеров, режиссеров и лучших сцен из фильмов, снятых в уходящем году.

В номинации «Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор» победила лента Колина Треворроу «Книга Генри».

Лучшей экшн-сценой стал эпизод из супергеройского боевика «Чудо-женщина», когда Диана в одиночку штурмует линию обороны фашистов.

В номинации «Режиссер года» победил Гильермо дель Торо, снявший «Форму воды». Лучшим актером года признан Джеймс Франко, сыгравший главную роль в пародийной комедии «Горе-творец», актрисой года назвали Фрэнсис МакДорманд из черной комедии ирландского режиссера Майкла Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

В категории «Лучшая сцена, которая шла дольше, чем рассчитывалось» стала сцена поедания пирога в фильме «История призрака» с Руни Марой и Кейси Аффлеком.