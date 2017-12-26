Путин призвал продлить амнистию капитала

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин попросил кабмин поддержать решение о продлении сроков амнистии капитала российского бизнеса из-за рубежа.

На встрече с парламентариями глава государства озвучил ряд предложений в поддержку российского бизнеса.

«Первое — Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил президент.

Путин также предложил освободить от подоходного налога предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в РФ.

Президент пообещал, что будет работать в этом направлении и дальше.

Напомним, что налоговая амнистия действовала с 2015 по 2016 год и давала российским налогоплательщикам возможность задекларировать свои активы, находящиеся в иностранных юрисдикциях.