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Путин призвал продлить амнистию капитала
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    Путин призвал продлить амнистию капитала

    15:55  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  26 Декабря 2017
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    Путин просит кабмин продлить сроки амнистии капитала бизнеса РФ из-за рубежа

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин попросил кабмин поддержать решение о продлении сроков амнистии капитала российского бизнеса из-за рубежа.

    На встрече с парламентариями глава государства озвучил ряд предложений в поддержку российского бизнеса.

    «Первое — Продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил президент.

    Путин также предложил освободить от подоходного налога предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в РФ.

    Президент пообещал, что будет работать в этом направлении и дальше.

    Напомним, что налоговая амнистия действовала с 2015 по 2016 год и давала российским налогоплательщикам возможность задекларировать свои активы, находящиеся в иностранных юрисдикциях.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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