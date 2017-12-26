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Путин рассказал о бизнесменах, которые хотят перебраться под юрисдикцию РФ
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    Путин рассказал о бизнесменах, которые хотят перебраться под юрисдикцию РФ

    15:55  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  26 Декабря 2017
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    Путин рассказал о бизнесменах, которые хотят перебраться под юрисдикцию РФ

    Москва, 26 декабря. Внешние ограничения для России остаются в силе. Многие предприниматели хотят перебраться под юрисдикцию Российской Федерации, заявил президент страны Владимир Путин.

    Президент России обратился к Минфину России, Минэкономразвития страны с просьбой отработать поддержку российского бизнеса с учетом сохранения внешних ограничений. Он также попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать инициативы ведомств.

    «Мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, — констатировал российский лидер, — но там еще есть над чем подумать, с тем чтобы люди чувствовали себя комфортно, в безопасности, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами».

    Путин рассказал о бизнесменах, которые хотят перебраться под юрисдикцию РФ

    Путин добавил, что необходимо провести анализ законодательства о контролируемых иностранных компаниях на предмет допрегулирования. Глава государства отметил, что работу необходимо вести во взаимодействии с бизнесом, в частности с основными объединениями предпринимателей.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #бизнес #ограничения #юрисдикция рф
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