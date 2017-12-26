Путин рассказал о бизнесменах, которые хотят перебраться под юрисдикцию РФ

Москва, 26 декабря. Внешние ограничения для России остаются в силе. Многие предприниматели хотят перебраться под юрисдикцию Российской Федерации, заявил президент страны Владимир Путин.

Президент России обратился к Минфину России, Минэкономразвития страны с просьбой отработать поддержку российского бизнеса с учетом сохранения внешних ограничений. Он также попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать инициативы ведомств.

«Мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, — констатировал российский лидер, — но там еще есть над чем подумать, с тем чтобы люди чувствовали себя комфортно, в безопасности, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами».

Путин добавил, что необходимо провести анализ законодательства о контролируемых иностранных компаниях на предмет допрегулирования. Глава государства отметил, что работу необходимо вести во взаимодействии с бизнесом, в частности с основными объединениями предпринимателей.