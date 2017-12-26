Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ в Москве

Москва, 26 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил успехи военного ведомства по строительству объектов Минобороны РФ в Арктике.

Глава министерства обороны России сообщил во время пленарного заседания Общественного совета, что военное строительство в арктической зоне РФ практически завершено.

«За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр пригласил членов совета посмотреть на первые полеты девушек-курсантов Краснодарского авиаучилища, он отметил, что из девушек получатся отличные военные летчицы. Первый прием девушек в Краснодарское военное авиационное училище состоялся в сентябре текущего года. 16 курсанток, показавших наилучшие результаты во время испытаний, были зачислены в учреждение, сообщает департамент информации Минобороны РФ.