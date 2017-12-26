Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Россия
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ в Москве

    16:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  26 Декабря 2017
    94

    Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ в Москве

    Москва, 26 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил успехи военного ведомства по строительству объектов Минобороны РФ в Арктике.

    Глава министерства обороны России сообщил во время пленарного заседания Общественного совета, что военное строительство в арктической зоне РФ практически завершено.

    «За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», — подчеркнул Сергей Шойгу.

    Министр пригласил членов совета посмотреть на первые полеты девушек-курсантов Краснодарского авиаучилища, он отметил, что из девушек получатся отличные военные летчицы. Первый прием девушек в Краснодарское военное авиационное училище состоялся в сентябре текущего года. 16 курсанток, показавших наилучшие результаты во время испытаний, были зачислены в учреждение, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

    Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ в Москве

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сергей шойгу #арктика #минобороны рф #общественный совет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        172
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        111
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        646
        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        10:53   26 Декабря 2017
        650