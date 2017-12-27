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Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд
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    Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд

    10:00  27 Декабря 2017
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    Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд

    Заканчивается 2017 год. Вот-вот к нам пожалует Новый 2018 год, символом которого по восточному календарю будет Желтая земляная собака, которая сменит символ этого года — Красного огненного петуха. Откуда взялась эта Собака, когда она займет пост Петуха, и вообще, что это за такой «восточный» календарь, так популярный у нас, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Во что нарядиться, что поставить на стол

    Как всегда, в предновогодние дни хозяйки волнуются, как нарядиться, чтобы понравиться вступающему в свои права символу Нового гола (в нашем случае Желтой собаке). Также многие обеспокоены вопросом, что поставить на стол, чтобы и гостям угодить, и символу Нового года потрафить.

    В чем встретить Новый 2018 год Желтой собаки

    Как уже подробно рассказывал ФАН, подойдут все оттенки желтого, охристого, золотого, коричневого и даже красного, тем более, что уходящий 2017-й — год Красного петуха. Главный принцип — поменьше комплексов, побольше креатива и фантазии. Ведь Новый год — это праздник, карнавал, веселье (тем более, что его символ — Собака — любит «стаю»), а значит, подходят любые маски, карнавальные костюмы — готовые, взятые напрокат или сделанные своими руками. Креативные и неожиданные наряды будут уместны не только на детях, но и на взрослых.

    Наступает Новый 2018 год Желтой собаки

    Что поставить на новогодний стол, встречая год Собаки

    Блюда желтых и красных оттенков станут украшением вашего стола. Поскольку собака животное, которое очень любит мясо, не скупитесь на мясные деликатесы. Также рекомендуем не забывать о фруктах и овощах, особенно желтого и оранжевого цветов (традиционные новогодние мандарины и другие цитрусовые будут, как всегда, уместны), а также красного и коричневого. Напоминаем также о сухофруктах и орехах. Эту часть угощения, кстати, оценят гости, которые соблюдают Рождественский пост.

    Ну а для тех, кто придерживается неувядаемой классики, предлагаем три главных новогодних блюда. Если у вас нет своих проверенных годами бабушкиных наработок, то вам помогут эти классические рецепты трех главных новогодних советских хитов, без которых праздничный стол — не стол.

    Оливье по-советски

    Как вы помните еще по рассказам старшего поколения, новогодний стол немыслим без солидного тазика оливье. И не вздумайте извращаться и пытаться улучшить знаменитый советский рецепт с вареной колбасой, которая в голодноватой советской жизни оказалась отличной заменой французским деликатесам. Оливье украсит ваш стол в сам праздник и будет очень кстати на следующий день, когда гости вновь соберутся к столу после небольшого отдыха.

    Оливье по-советски должен быть с вареной колбасой

    Ингредиенты примерно на десять порций

    1. Картофель — 7 штук;
    2. Морковь — 5 штук;
    3. Маринованные огурцы — 6 штук;
    4. Консервированный зеленый горошек — 1 банка;
    5. Яйца куриные — 6 штук;
    6. Докторская колбаса — 300 г;
    7. Сметана — 100 г;
    8. Майонез — 200 г;
    9. Соль по вкусу.

    Приготовление

    1. Отварить картофель, морковь и яйца.
    2. Все нарезать мелкими кубиками.
    3. Все перемешать, посолить, заправить майонезом и сметаной.
    4. Поставить в холодильник на три часа.
    5. Подавать на стол, украсив кружочками моркови и зеленью.

    Кстати, украшая салат, можно при помощи морковки, кусочков колбасы и тертого яйца выложить на нем милую собачью мордочку.

    Селедка под шубой

    Второй по популярности новогодний салат — это знаменитая «Селедка под шубой», мода на которую, говорят, пришла из первых послереволюционных лет. Авторство этого кулинарного чуда приписывают повару Аристрарху Прокопцеву. Он придумал простую и дешевую закуску, в состав которой входили доступные в то время «революционные» продукты: селедка, символизирующая пролетариат, картошка как символ беднейшего крестьянства и свекла цвета народной крови и революционного знамени.

    Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд

    Блюдо прижилось и получило революционную аббревиатуру «Ш.У.Б.А» в качестве названия, которое расшифровывалось так: «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема».

    Вскоре кушанье стало народным и получило имя «Селедка под шубой», пережив советские времена и благополучно дожив до наших дней. Вариантов приготовления этого салата множество, в том числе иногда в него кладут тертое яблоко, иногда селедку не перемалывают, а кладут кусочками, иногда используют сельдь в винном соусе (кстати, очень вкусно), и т.д. Короче — полный простор фантазии. Мы предлагаем классический рецепт, а дальше экспериментируйте на здоровье.

    Ингредиенты примерно на шесть-семь порций

    1. Селедка слабосоленая — 2 шт.;
    2. Картофель, отваренный в мундире 3-4 шт.;
    3. Морковь отварная, крупная — 2 шт.;
    4. Свекла отварная, крупная — 2 шт.;
    5. Яйца отварные — 3-4 шт.;
    6. Лук — 1 средняя головка;
    7. Майонез по вкусу.

    Приготовление

    1. Первый слой. Селедку дважды пропускаем через мясорубку. Выкладываем на блюдо.
    2. Второй слой. Режем мелко лук. Кладем на селедку. Делаем сетку из майонеза.
    3. Все овощи натираем на крупной терке.
    4. Яйца натираем на крупной терке.
    5. Третий слой. На лук выкладываем картошку. Делаем сетку из майонеза.
    6. Четвертый слой. На картошку выкладываем морковь. Делаем сетку из майонеза.
    7. Пятый слой. На морковь выкладываем яйца. Делаем сетку из майонеза.
    8. Шестой слой. На яйца выкладываем свеклу. Смазываем майонезом и украшаем зеленью и кусочками моркови и яйца.
    9. Убираем на ночь в холодильник, чтобы блюдо пропиталось и настоялось.

    Салат «Мимоза»

    «Мимоза» — это третий хит советского новогоднего стола, когда за отсутствием разносолов отлично шли салаты из рыбных консервов (например, сайры, которую, как тогда говорили, «выбрасывали» к празднику).

    Напомним, под словом «выбрасывали» в советские времена подразумевали, что дефицитный товар неожиданно появлялся на прилавках, и его мгновенно сметали заранее занявшие позицию в очередях хозяйки.

    Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд

    Предлагаем вариант нежной и сытной «Мимозы» из нашего советского детства.

    Ингредиенты примерно на шесть-восемь порций

    1. Консервированная в масле рыба (лучше всего сайра) — 200 г (одна банка);
    2. Картофель, отваренный в мундире 3-4 шт.;
    3. Морковь отварная, крупная — 2 шт.;
    4. Яйца отварные — 4 шт.;
    5. Лук — 1 средняя головка;
    6. Майонез, соль — по вкусу.

    Приготовление

    1. Картофель и морковь почистить.
    2. Лук мелко нарезать.
    3. Залить лук кипятком (чтобы убрать горечь), оставить на десять минут, затем воду слить, лук промыть в холодной воде.
    4. Морковь натереть на мелкой терке.
    5. Картофель натереть на мелкой терке.
    6. У яиц отделить белки от желтков.
    7. Белки натереть на мелкой терке.
    8. Желтки натереть на мелкой терке.
    9. Слить масло с рыбы и размять ее вилкой.
    10. На дно салатницы выложить рыбу, смазать майонезом.
    11. На рыбу выложить яичные белки, немного смазать майонезом.
    12. На яичные белки выложить морковь, смазать майонезом.
    13. На морковь выложить лук.
    14. На лук выложить картофель, немного посолить и смазать майонезом.
    15. На картофель выложить яичные желтки, смазывать не надо.
    16. Украсить кусочками моркови и яйца, остудить в холодильнике несколько часов.
    Автор: Алексей Громов
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    #рецепты на новый год #рецепты салатов #год собаки #новый год 2018
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