Новый 2018 год Собаки: что поставить на стол. Рецепты трех главных новогодних блюд
Заканчивается 2017 год. Вот-вот к нам пожалует Новый 2018 год, символом которого по восточному календарю будет Желтая земляная собака, которая сменит символ этого года — Красного огненного петуха. Откуда взялась эта Собака, когда она займет пост Петуха, и вообще, что это за такой «восточный» календарь, так популярный у нас, читайте в материале Федерального агентства новостей.
Во что нарядиться, что поставить на стол
Как всегда, в предновогодние дни хозяйки волнуются, как нарядиться, чтобы понравиться вступающему в свои права символу Нового гола (в нашем случае Желтой собаке). Также многие обеспокоены вопросом, что поставить на стол, чтобы и гостям угодить, и символу Нового года потрафить.
В чем встретить Новый 2018 год Желтой собаки
Как уже подробно рассказывал ФАН, подойдут все оттенки желтого, охристого, золотого, коричневого и даже красного, тем более, что уходящий 2017-й — год Красного петуха. Главный принцип — поменьше комплексов, побольше креатива и фантазии. Ведь Новый год — это праздник, карнавал, веселье (тем более, что его символ — Собака — любит «стаю»), а значит, подходят любые маски, карнавальные костюмы — готовые, взятые напрокат или сделанные своими руками. Креативные и неожиданные наряды будут уместны не только на детях, но и на взрослых.
Что поставить на новогодний стол, встречая год Собаки
Блюда желтых и красных оттенков станут украшением вашего стола. Поскольку собака животное, которое очень любит мясо, не скупитесь на мясные деликатесы. Также рекомендуем не забывать о фруктах и овощах, особенно желтого и оранжевого цветов (традиционные новогодние мандарины и другие цитрусовые будут, как всегда, уместны), а также красного и коричневого. Напоминаем также о сухофруктах и орехах. Эту часть угощения, кстати, оценят гости, которые соблюдают Рождественский пост.
Ну а для тех, кто придерживается неувядаемой классики, предлагаем три главных новогодних блюда. Если у вас нет своих проверенных годами бабушкиных наработок, то вам помогут эти классические рецепты трех главных новогодних советских хитов, без которых праздничный стол — не стол.
Оливье по-советски
Как вы помните еще по рассказам старшего поколения, новогодний стол немыслим без солидного тазика оливье. И не вздумайте извращаться и пытаться улучшить знаменитый советский рецепт с вареной колбасой, которая в голодноватой советской жизни оказалась отличной заменой французским деликатесам. Оливье украсит ваш стол в сам праздник и будет очень кстати на следующий день, когда гости вновь соберутся к столу после небольшого отдыха.
Ингредиенты примерно на десять порций
- Картофель — 7 штук;
- Морковь — 5 штук;
- Маринованные огурцы — 6 штук;
- Консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- Яйца куриные — 6 штук;
- Докторская колбаса — 300 г;
- Сметана — 100 г;
- Майонез — 200 г;
- Соль по вкусу.
Приготовление
- Отварить картофель, морковь и яйца.
- Все нарезать мелкими кубиками.
- Все перемешать, посолить, заправить майонезом и сметаной.
- Поставить в холодильник на три часа.
- Подавать на стол, украсив кружочками моркови и зеленью.
Кстати, украшая салат, можно при помощи морковки, кусочков колбасы и тертого яйца выложить на нем милую собачью мордочку.
Селедка под шубой
Второй по популярности новогодний салат — это знаменитая «Селедка под шубой», мода на которую, говорят, пришла из первых послереволюционных лет. Авторство этого кулинарного чуда приписывают повару Аристрарху Прокопцеву. Он придумал простую и дешевую закуску, в состав которой входили доступные в то время «революционные» продукты: селедка, символизирующая пролетариат, картошка как символ беднейшего крестьянства и свекла цвета народной крови и революционного знамени.
Блюдо прижилось и получило революционную аббревиатуру «Ш.У.Б.А» в качестве названия, которое расшифровывалось так: «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема».
Вскоре кушанье стало народным и получило имя «Селедка под шубой», пережив советские времена и благополучно дожив до наших дней. Вариантов приготовления этого салата множество, в том числе иногда в него кладут тертое яблоко, иногда селедку не перемалывают, а кладут кусочками, иногда используют сельдь в винном соусе (кстати, очень вкусно), и т.д. Короче — полный простор фантазии. Мы предлагаем классический рецепт, а дальше экспериментируйте на здоровье.
Ингредиенты примерно на шесть-семь порций
- Селедка слабосоленая — 2 шт.;
- Картофель, отваренный в мундире 3-4 шт.;
- Морковь отварная, крупная — 2 шт.;
- Свекла отварная, крупная — 2 шт.;
- Яйца отварные — 3-4 шт.;
- Лук — 1 средняя головка;
- Майонез по вкусу.
Приготовление
- Первый слой. Селедку дважды пропускаем через мясорубку. Выкладываем на блюдо.
- Второй слой. Режем мелко лук. Кладем на селедку. Делаем сетку из майонеза.
- Все овощи натираем на крупной терке.
- Яйца натираем на крупной терке.
- Третий слой. На лук выкладываем картошку. Делаем сетку из майонеза.
- Четвертый слой. На картошку выкладываем морковь. Делаем сетку из майонеза.
- Пятый слой. На морковь выкладываем яйца. Делаем сетку из майонеза.
- Шестой слой. На яйца выкладываем свеклу. Смазываем майонезом и украшаем зеленью и кусочками моркови и яйца.
- Убираем на ночь в холодильник, чтобы блюдо пропиталось и настоялось.
Салат «Мимоза»
«Мимоза» — это третий хит советского новогоднего стола, когда за отсутствием разносолов отлично шли салаты из рыбных консервов (например, сайры, которую, как тогда говорили, «выбрасывали» к празднику).
Напомним, под словом «выбрасывали» в советские времена подразумевали, что дефицитный товар неожиданно появлялся на прилавках, и его мгновенно сметали заранее занявшие позицию в очередях хозяйки.
Предлагаем вариант нежной и сытной «Мимозы» из нашего советского детства.
Ингредиенты примерно на шесть-восемь порций
- Консервированная в масле рыба (лучше всего сайра) — 200 г (одна банка);
- Картофель, отваренный в мундире 3-4 шт.;
- Морковь отварная, крупная — 2 шт.;
- Яйца отварные — 4 шт.;
- Лук — 1 средняя головка;
- Майонез, соль — по вкусу.
Приготовление
- Картофель и морковь почистить.
- Лук мелко нарезать.
- Залить лук кипятком (чтобы убрать горечь), оставить на десять минут, затем воду слить, лук промыть в холодной воде.
- Морковь натереть на мелкой терке.
- Картофель натереть на мелкой терке.
- У яиц отделить белки от желтков.
- Белки натереть на мелкой терке.
- Желтки натереть на мелкой терке.
- Слить масло с рыбы и размять ее вилкой.
- На дно салатницы выложить рыбу, смазать майонезом.
- На рыбу выложить яичные белки, немного смазать майонезом.
- На яичные белки выложить морковь, смазать майонезом.
- На морковь выложить лук.
- На лук выложить картофель, немного посолить и смазать майонезом.
- На картофель выложить яичные желтки, смазывать не надо.
- Украсить кусочками моркови и яйца, остудить в холодильнике несколько часов.