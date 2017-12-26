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Медведев пожелал Путину победы на выборах-2018
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    Медведев пожелал Путину победы на выборах-2018

    15:52  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  26 Декабря 2017
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    Медведев пожелал Путину победы на выборах-2018

    Москва, 26 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину победы на выборах президента в 2018 году.

    В ходе предновогодней встречи с главой государства Медведев заявил, что главы российских ведомств с достоинством пройдут непростой период предвыборных кампаний.

    «От имени правительства хотел бы пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», — обратился глава правительства к Путину.

    Напомним, что грядущие выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Официально президентские кампании начались 18 декабря 2017 года. Центральная избирательная комиссия уже начала прием документов для участия в голосовании.

    В начале месяца Владимир Путин официально заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Путин выдвигается как самовыдвиженец.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #медведев #выборы-2018
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