Медведев пожелал Путину победы на выборах-2018

Москва, 26 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину победы на выборах президента в 2018 году.

В ходе предновогодней встречи с главой государства Медведев заявил, что главы российских ведомств с достоинством пройдут непростой период предвыборных кампаний.

«От имени правительства хотел бы пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», — обратился глава правительства к Путину.

Напомним, что грядущие выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Официально президентские кампании начались 18 декабря 2017 года. Центральная избирательная комиссия уже начала прием документов для участия в голосовании.

В начале месяца Владимир Путин официально заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Путин выдвигается как самовыдвиженец.