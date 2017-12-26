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Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период
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    Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период

    16:39  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  26 Декабря 2017
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    Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период

    Москва, 26 декабря. Правительство России сделает все, чтобы достойно пройти ответственный период выборов-2018, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Медведев на встрече с главой государства отметил, что в 2018 году в России произойдет «главное политическое событие в жизни страны» — выборы президента. Он подчеркнул, что это событие является ответственным периодом не только для участников кампании, но и для всей системы государственной власти.

    Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период.

    «Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно», — констатировал премьер-министр во время встречи.

    Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период

    Ранее Путин поручил Медведеву обеспечить на выборах-2018 видеотрансляции с участков в режиме онлайн.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #медведев #выборы-2018
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