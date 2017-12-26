Москва, 26 декабря. Правительство России сделает все, чтобы достойно пройти ответственный период выборов-2018, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Медведев на встрече с главой государства отметил, что в 2018 году в России произойдет «главное политическое событие в жизни страны» — выборы президента. Он подчеркнул, что это событие является ответственным периодом не только для участников кампании, но и для всей системы государственной власти.

Медведев пообещал Путину сделать все, чтобы достойно пройти выборный период.

«Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно», — констатировал премьер-министр во время встречи.

Ранее Путин поручил Медведеву обеспечить на выборах-2018 видеотрансляции с участков в режиме онлайн.