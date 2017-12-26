Путин: Власти РФ должны выдержать заложенные параметры по зарплатам бюджетников

Москва, 26 декабря. Российские власти должны выдержать заложенные параметры по уровню зарплат бюджетников. Об этом заявил во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он указал на то, что речь идет о преподавателях школ и высших учебных заведений, врачах, а также о сфере здравоохранения в целом.

«Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере», — подчеркнул глава государства на совещании с членами российского правительства.

По словам главы государства, нельзя допустить снижения уровня зарплат.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабинету министров разобраться с каждым инцидентом, связанным с задержкой зарплат на российских предприятиях.