Путин призвал не допустить снижения работы промышленности при сокращении ГОЗ

Москва, 26 декабря. При сокращении гособоронзаказа (ГОЗ) нельзя допустить снижения эффективности работы промышленности. Об этом заявил во вторник глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина.

Путин особенно подчеркнул, что необходимо тщательным образом «за этим следить, помогать предприятиям, а также соответствующим отраслям», передает РИА Новости.

«Когда гособоронзаказ уменьшается, производственные мощности, в которые мы вложили более трех триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали», — уточнил глава российского государства.

Владимир Путин. Биография