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Путин призвал не допустить снижения работы промышленности при сокращении ГОЗ
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    Путин призвал не допустить снижения работы промышленности при сокращении ГОЗ

    15:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  26 Декабря 2017
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    Путин: Нельзя допустить снижения эффективности работы промышленности

    Москва, 26 декабря. При сокращении гособоронзаказа (ГОЗ) нельзя допустить снижения эффективности работы промышленности. Об этом заявил во вторник глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина.

    Путин особенно подчеркнул, что необходимо тщательным образом «за этим следить, помогать предприятиям, а также соответствующим отраслям», передает РИА Новости.

    Путин призвал не допустить снижения работы промышленности при сокращении ГОЗ

    «Когда гособоронзаказ уменьшается, производственные мощности, в которые мы вложили более трех триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали», — уточнил глава российского государства.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #гособоронзаказ
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