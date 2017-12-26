Путин призвал правительство и парламент к тесной координации

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин завил, что правительство должно работать в тесной координации с парламентом. Он подчеркнул, что от взаимопонимания властей зависит общий результат.

Российский лидер Владимир Путин призвал кабмин РФ и парламент работать в тесной координации, нацелившись на общий результат. Такое мнение он высказал на встрече с представителями кабинета министров.

«Я прошу вас постоянно сверять часы с руководителями регионов, которые хорошо знают проблемы на местах, работать с ними в тесном контакте и диалоге», — сказал Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что кризисные явления в отечественной экономике повлияли на уровень доходов граждан РФ.