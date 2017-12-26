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Путин призвал правительство и парламент к тесной координации
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    Путин призвал правительство и парламент к тесной координации

    15:50  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  26 Декабря 2017
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    Путин призвал правительство и парламент к тесной координации

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин завил, что правительство должно работать в тесной координации с парламентом. Он подчеркнул, что от взаимопонимания властей зависит общий результат. 

    Российский лидер Владимир Путин призвал кабмин РФ и парламент работать в тесной координации, нацелившись на общий результат. Такое мнение он высказал на встрече с представителями кабинета министров. 

    «Я прошу вас постоянно сверять часы с руководителями регионов, которые хорошо знают проблемы на местах, работать с ними в тесном контакте и диалоге»,  — сказал Путин.

    Ранее российский лидер сообщил, что кризисные явления в отечественной экономике повлияли на уровень доходов граждан РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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