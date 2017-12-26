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Путин поручил кабмину завершить исполнение майских указов
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    Путин поручил кабмину завершить исполнение майских указов

    15:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  26 Декабря 2017
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    Путин поручил кабмину завершить исполнение майских указов

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить исполнение майских указов. 

    «Конечно, нужно, я сейчас об этом сказал, завершить исполнение майских указов, — заявил глава российского государства на итоговом заседании правительства РФ. — По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году».

    14 декабря в ходе большой пресс-конференции российский лидер заверил, что к настоящему времени выполнены практически все цели, которые были поставлены майскими указами. По его словам, это оказало существенное позитивное влияние на бюджетную сферу и экономику России.

    Ранее глава государства сообщил, что экономика России пока не может выйти на уровень мировой экономики и превысить его, однако в будущем такая задача будет поставлена.

    Напомним, Владимир Путин 7 мая 2012 года подписал 11 майских указов, которые должны быть выполнены до 2020 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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