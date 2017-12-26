Путин поручил кабмину завершить исполнение майских указов

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить исполнение майских указов.

«Конечно, нужно, я сейчас об этом сказал, завершить исполнение майских указов, — заявил глава российского государства на итоговом заседании правительства РФ. — По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году».

14 декабря в ходе большой пресс-конференции российский лидер заверил, что к настоящему времени выполнены практически все цели, которые были поставлены майскими указами. По его словам, это оказало существенное позитивное влияние на бюджетную сферу и экономику России.

Ранее глава государства сообщил, что экономика России пока не может выйти на уровень мировой экономики и превысить его, однако в будущем такая задача будет поставлена.

Напомним, Владимир Путин 7 мая 2012 года подписал 11 майских указов, которые должны быть выполнены до 2020 года.