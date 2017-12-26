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Скончался основатель Aviasales Константин Калинов
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    Скончался основатель Aviasales Константин Калинов

    15:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  26 Декабря 2017
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    Скончался основатель Aviasales Константин Калинов

    Бангкок, 26 декабря. Ушел из жизни основатель системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов.

    Об этом сообщил в Facebook его друг Василий Потемкин.

    «Сегодня утром не стало Папы Кости Konstantin Kalinov. Человека, который был настоящим во всем и в своих достоинствах и в своих слабостях», — написал он, выразив соболезнования семье Калинова.

    Причины смерти пока остаются неизвестными.

    По некоторым данным, он долгое время боролся с последствиями тяжелой болезни. В 2016 году он временно отошел от работы по состоянию здоровья, но собирался вернуться сразу после выздоровления.

    Ежемесячная аудитория сервиса оценивается почти в семь млн человек. Офис компании расположен на острове Пхукет в Таиланде.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #смерть #aviasales #калинов
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