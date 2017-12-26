Сирия сегодня: РФ формирует постоянную группировку в САР, оппозиция выступила против Конгресса нацдиалога

Сирия, 26 декабря. Минобороны России приступило к формированию постоянной группировки сил на военных базах в САР. Против Конгресса нацдиалога в Сочи выступили 40 группировок сирийской оппозиции. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Постоянная группировка

Российская Федерация начала формировать на постоянной основе группировку войск на базах «Хмеймим» и Тартус. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как заверяет министр обороны, структура, а также штатная численность войск в САР утверждены президентом Владимиром Путиным.

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и «Хмеймиме». Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, о планах сохранения присутствия России в сирийском Тартусе, а также на авиабазе «Хмеймим» глава российского государства заявил 11 декабря во время визита в ближневосточную страну. В этот же день был отдан приказ о выводе из Сирии основного военного контингента, участвующего в операции по борьбе с террористами «Исламского государства1» (запрещенная в России группировка — прим. ред.).

Оппозиция против Сочи

Около 40 группировок вооруженной сирийской оппозиции выступили против проведения конгресса национального диалога в Сочи. Они в очередной раз заявили о приверженности требованию ухода действующего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщается в коммюнике оппозиции.

Ранее специальный посланник президента РФ Александр Лаврентьев отметил, что нельзя использовать площадку в Сочи для того, «чтобы в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти». Однако произошло как раз то, о чем говорил Лаврентьев — подписи под коммюнике оставили 40 группировок оппозиции САР. А в самом документе конгресс в Сочи был назван «попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций».

Напомним, после завершения восьмого раунда переговоров по САР в Астане, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча должна состояться там же 19-20 января.

Террористы казнили члена ССА

Боевики ИГИЛ1 устроили показательную казнь члена конкурирующей группировки в провинции Даръа.

Информационное агентство, которое находится под контролем террористов заявляет, что казненный был обвинен в связях с так называемыми «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА). В исполнение приговор привел один из палачей «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

Напомним, довольно продолжительное время две группировки ведут противостояние в провинции Даръа. Примечательно, что показательная казнь стала местью боевиков за потерянные ранее территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.