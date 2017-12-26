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Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Новости Сирии
Сирия сегодня: РФ формирует постоянную группировку в САР, оппозиция выступила против Конгресса нацдиалога
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    Сирия сегодня: РФ формирует постоянную группировку в САР, оппозиция выступила против Конгресса нацдиалога

    16:01  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  26 Декабря 2017
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    Авиабаза "Хмеймим"

    Сирия, 26 декабря. Минобороны России приступило к формированию постоянной группировки сил на военных базах в САР. Против Конгресса нацдиалога в Сочи выступили 40 группировок сирийской оппозиции. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Постоянная группировка

    Российская Федерация начала формировать на постоянной основе группировку войск на базах «Хмеймим» и Тартус. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    Как заверяет министр обороны, структура, а также штатная численность войск в САР утверждены президентом Владимиром Путиным.

    ВМФ России в сирийском Тартусе

    «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и «Хмеймиме». Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — подчеркнул Шойгу.

    Напомним, о планах сохранения присутствия России в сирийском Тартусе, а также на авиабазе «Хмеймим» глава российского государства заявил 11 декабря во время визита в ближневосточную страну. В этот же день был отдан приказ о выводе из Сирии основного военного контингента, участвующего в операции по борьбе с террористами «Исламского государства1» (запрещенная в России группировка — прим. ред.).

    Оппозиция против Сочи

    Около 40 группировок вооруженной сирийской оппозиции выступили против проведения конгресса национального диалога в Сочи. Они в очередной раз заявили о приверженности требованию ухода действующего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщается в коммюнике оппозиции.

    Сирия

    Ранее специальный посланник президента РФ Александр Лаврентьев отметил, что нельзя использовать площадку в Сочи для того, «чтобы в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти». Однако произошло как раз то, о чем говорил Лаврентьев — подписи под коммюнике оставили 40 группировок оппозиции САР. А в самом  документе конгресс в Сочи был назван «попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций».

    Напомним, после завершения восьмого раунда переговоров по САР в Астане, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча должна состояться там же 19-20 января.

    Террористы казнили члена ССА

    Боевики ИГИЛ1 устроили показательную казнь члена конкурирующей группировки в провинции Даръа.

    Информационное агентство, которое находится под контролем террористов заявляет, что казненный был обвинен в связях с так называемыми «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА). В исполнение приговор привел один из палачей «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

    Показательная казнь

    Напомним, довольно продолжительное время две группировки ведут противостояние в провинции Даръа. Примечательно, что показательная казнь стала местью боевиков за потерянные ранее территории.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #алеппо #иг #террористы #дамаск #москва #игил #даръа
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