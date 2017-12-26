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Мужчина скончался у больницы в Кемерово
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    Мужчина скончался у больницы в Кемерово

    15:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:44  26 Декабря 2017
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    Мужчина скончался у больницы в Кемерово

    Кемерово, 26 декабря. Кемеровским врачам не удалось спасти мужчину, которому стало плохо у входа в поликлинику.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел во вторник, 26 декабря, у поликлиники №1, расположенной на улице Тухачевского. По предварительным данным известно, что мужчине стало плохо, около медицинского учреждения он упал. Сотрудники поликлиники пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

    По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», одной из причин смерти мужчины мог стать сердечный приступ. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово #поликлиника
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