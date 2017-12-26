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Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики
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    Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

    15:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:06  26 Декабря 2017
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    Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

    Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин отметил успехи правительства России в экономической сфере. За период пятилетней работы кабмину удалось решить все вопросы, стоявшие перед экономикой страны, подчеркнул он.

    «Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — заявил он.

    Кроме того, Путин отметил, что минувшие пять лет были сложными «и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших экономике».

     


     

     

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    Автор: Алексей Громов
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