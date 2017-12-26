Путин: Достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для экономики РФ

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для развития российской экономики.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал развитие отечественной экономики. Он отметил работу Центробанка и экономического блока кабмина, благодаря которым удалось добиться минимального уровня инфляции.

Российский лидер подчеркнул, что «макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики». Ранее Путин отметил, что одной из нерешенных проблем экономики является низкий уровень доходов россиян. Он призвал правительство «таргетировать бедность», как это было сделано с инфляцией.