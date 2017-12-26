Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Экономика
Путин: Достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для экономики РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для экономики РФ

    15:41  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  26 Декабря 2017
    44

    Путин: Достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для экономики РФ

    Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для развития российской экономики.

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал развитие отечественной экономики.  Он отметил работу Центробанка и экономического блока кабмина, благодаря которым удалось добиться минимального уровня инфляции.

    Российский лидер подчеркнул, что «макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики». Ранее Путин отметил, что одной из нерешенных проблем экономики является низкий уровень доходов россиян. Он призвал правительство «таргетировать бедность», как это было сделано с инфляцией. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        197
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        111
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        647
        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        10:53   26 Декабря 2017
        655