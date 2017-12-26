Путин похвалил ЦБ и кабмин за рекордно низкую инфляцию в России

Москва, 26 декабря. Работа Центрального Банка России и экономического блока кабмина помогли добиться минимальной в истории России инфляции, это хорошая основа для развития экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства отметил работу экономического блока российского правительства и финансового регулятора за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в России.

«Хочу отметить, прежде всего, конечно, работу ЦБ, но невозможно это было сделать бы без экономического блока правительства, все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что это огромное достижение последних лет.

Владимир Путин. Биография