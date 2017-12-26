Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Экономика
Путин похвалил ЦБ и кабмин за рекордно низкую инфляцию в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин похвалил ЦБ и кабмин за рекордно низкую инфляцию в России

    15:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  26 Декабря 2017
    54

    Путин похвалил ЦБ и кабмин за рекордно низкую инфляцию в России

    Москва, 26 декабря. Работа Центрального Банка России и экономического блока кабмина помогли добиться минимальной в истории России инфляции, это хорошая основа для развития экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава российского государства отметил работу экономического блока российского правительства и финансового регулятора за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в России.

    Путин похвалил ЦБ и кабмин за рекордно низкую инфляцию в России

    «Хочу отметить, прежде всего, конечно, работу ЦБ, но невозможно это было сделать бы без экономического блока правительства, все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции», — заявил президент России.

    Путин подчеркнул, что это огромное достижение последних лет. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #экономика #цб рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        197
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        111
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        647
        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        10:53   26 Декабря 2017
        655