Путин назвал условие выполнения поставленных перед властями задач
Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин оценил текущий стиль работы российских властей.
В ходе встречи с членами кабмина президент заявил, что у правительства еще много задач, которые только предстоит выполнить. Однако если кабмин сохранит прежний стиль работы, есть вероятность, что задачи будут решаться эффективно.
«У нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться не менее, а еще более эффективно, чем это было до сих пор», — сказал глава государства.
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