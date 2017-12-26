Путин назвал условие выполнения поставленных перед властями задач

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин оценил текущий стиль работы российских властей.

В ходе встречи с членами кабмина президент заявил, что у правительства еще много задач, которые только предстоит выполнить. Однако если кабмин сохранит прежний стиль работы, есть вероятность, что задачи будут решаться эффективно.