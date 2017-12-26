Тартус: министр транспорта Хамуд посетил пункт техобслуживания вагонов

Тартус, 26 декабря. Министр транспорта Сирии Али Хамуд проверил работу пункта технического обслуживания и ремонта железнодорожных вагонов в провинции Тартус.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что министр Хамуд во время проверки отметил значимость работ по восстановлению и поддержанию пассажирского и грузового сообщения на направлении Тартус-Латакия, а также важность поддержания подвижного парка, а именно вагонов и цистерн, в надлежащем состоянии.

Глава ведомства подчеркнул, что работы по реконструкции вагонного парка продолжались порядка месяца, в ближайшее время министерство введет в эксплуатацию не менее 300 транспортировочных цистерн.

По сообщению Али Хамуда в министерство намерено ввести в эксплуатацию железнодорожную ветку Дамаск-Международный аэропорт.