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Тартус: министр транспорта Хамуд посетил пункт техобслуживания вагонов
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    Тартус: министр транспорта Хамуд посетил пункт техобслуживания вагонов

    15:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  26 Декабря 2017
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    Тартус: министр транспорта Хамуд посетил пункт техобслуживания вагонов

    Тартус, 26 декабря. Министр транспорта Сирии Али Хамуд проверил работу пункта технического обслуживания и ремонта железнодорожных вагонов в провинции Тартус.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что министр Хамуд во время проверки отметил значимость работ по восстановлению и поддержанию пассажирского и грузового сообщения на направлении Тартус-Латакия, а также важность поддержания подвижного парка, а именно вагонов и цистерн, в надлежащем состоянии.

    Глава ведомства подчеркнул, что работы по реконструкции вагонного парка продолжались порядка месяца, в ближайшее время министерство введет в эксплуатацию не менее 300 транспортировочных цистерн.

    По сообщению Али Хамуда в министерство намерено ввести в эксплуатацию железнодорожную ветку Дамаск-Международный аэропорт.

    Тартус: министр транспорта Хамуд посетил пункт техобслуживания вагонов

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #тартус #али хамуд
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