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Сирия: Анкара не намерена ограничиваться захватом курдского кантона Африн
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    Сирия: Анкара не намерена ограничиваться захватом курдского кантона Африн

    15:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:34  26 Декабря 2017
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    Сирия: Анкара не намерена ограничиваться захватом курдского кантона Африн

    Алеппо, 26 декабря. Операция турецкой армии против курдов на севере Сирии не ограничится кантоном Африн, заявили СМИ в САР.

    Сирийские информационные агентства сообщили со ссылкой на турецкие источники, что военное ведомство Турции планирует широкомасштабную операцию на севере провинции Алеппо. Изначально было известно, что Анкара намерена наступать на позиции курдского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) в районе кантона Африн. Турция объявила о готовности начать операцию в ближайшее время.

    Сейчас поступила информация, что ВС Турции совместно с боевиками протурецкого оппозиционного формирования «Свободная сирийская армия» (ССА) планирует создать так называемую зону безопасности в районе Африн - Дейр-Баллут - Калаат-Самаан, который расположен на западе Сирии. Также от курдов будет зачищена зона около населенных пунктов Фела, Довир и Зовиян на востоке страны. В результате успеха операции Турция создаст подконтрольную зону площадью около четырех с половиной тысяч километров.

    Сирия: Анкара не намерена ограничиваться захватом курдского кантона Африн

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #сса #африн
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