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Стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье
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    Стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье

    15:35  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  26 Декабря 2017
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    Стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье

    Машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш» примет участие в реализации амбициозного проекта «Ростеха»: структура «Росатома» поставит оборудование для заводов по переработке твердых коммунальных отходов. Объем инвестиций «Атомэнергомаша» составит порядка 12 миллиардов рублей, или около 10% от общей стоимости проектов по строительству мусоросжигательных заводов (МСЗ). Общий объем инвестиций, который «Ростех» планирует вложить в строительство технологичных производств, превышает 150 миллиардов рублей. Дочерняя структура «Ростеха» компания «РТ-Инвест» построит четыре МСЗ в Московской области и один в Республике Татарстан. Мощность заводов в Подмосковье составит 280 МВт, в Татарстане — 55 МВт.

    «Наш основной партнер по производству котлов «Атомэнергомаш», структурное подразделение «Росатома», то есть предприятия, на которых технический и экологический контроль находится на самом высоком уровне, и не только в нашей стране», — заявил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

    Решение о строительстве заводов по переработке твердых коммунальных отходов в энергию было принято в 2017 году. Заводы будут построены по технологии японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova. МСЗ этой фирмы хорошо зарекомендовали себя в Западной Европе.

    За счет переработки мусора будет вырабатываться электроэнергия. Планируется, что 50% вырабатываемой электроэнергии будут потреблять граждане, проживающие в соответствующих регионах, другие 50% — игроки оптового рынка электроэнергии.

    Стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье

    Технология переработки мусора такова: отходы сортируются, после чего сжигаются при температуре 1200 градусов. Газы, образующиеся в результате сжигания, пережигаются повторно при температуре 860 градусов. Фракции, образующиеся в процессе переработки мусора, можно использовать в строительстве, например, дорог. Кроме того, заводы позволят создать дополнительные рабочие места, что позитивно скажется на экономике регионов.

    Мусоросжигательные заводы есть во всех развитых странах Европы, в том числе в Швеции, Дании, Германии, Швейцарии и других. Они позволяют решать сразу две задачи: вырабатывать энергию и сводить к минимуму захоронение отходов на полигонах.

    «На местном уровне могут быть установлены определенные льготы, в том числе на электричество, ЖКХ. В Японии электроэнергия с таких заводов напрямую бесплатно подается на объекты, находящиеся рядом. В рамках государственной экологической экспертизы будут рассматриваться и эти аспекты», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

    Таким образом, переработка мусора в энергию положит начало систематической утилизации твердых коммунальных отходов по образцу передовых европейских стран.

    Автор: Михаил Блинов
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    #мусор #отходы #мсз #тко
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