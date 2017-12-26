Киев «сослал» в Донбасс не прошедших переаттестацию полицейских

Киев, 26 декабря. Сотрудники Нацполиции Украины, которые не прошли переаттестацию, но по решению суда восстановлены в должностях, в принудительном порядке направлены в Донбасс, сообщил глава украинского силового ведомства Сергей Князев.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что 2,5 тысячи украинских полицейских были восстановлены в своих должностях. Киев удовлетворил решение суда, отправив их на стажировку в Донбасс.

«Мы обязаны были обеспечить полиции стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Поступил ряд отказов, и этих полицейских уволили безальтернативно», — пояснил руководитель силового ведомства.

Напомним, что на Украине переаттестация Нацполиции проводилась с 2014 года в рамках реформы правоохранительных органов. Тех, кто не прошел аттестацию, руководство уволило, однако многим удалось опротестовать решение в суде.