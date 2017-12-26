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Киев «сослал» в Донбасс не прошедших переаттестацию полицейских
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    Киев «сослал» в Донбасс не прошедших переаттестацию полицейских

    15:28  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  26 Декабря 2017
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    Киев «сослал» в Донбасс не прошедших переаттестацию полицейских

    Киев, 26 декабря. Сотрудники Нацполиции Украины, которые не прошли переаттестацию, но по решению суда восстановлены в должностях, в принудительном порядке направлены в Донбасс, сообщил глава украинского силового ведомства Сергей Князев. 

    Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что 2,5 тысячи украинских полицейских были восстановлены в своих должностях. Киев удовлетворил решение суда, отправив их на стажировку в Донбасс.

    «Мы обязаны были обеспечить полиции стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Поступил ряд отказов, и этих полицейских уволили безальтернативно», — пояснил руководитель силового ведомства. 

    Напомним, что на Украине переаттестация Нацполиции проводилась с 2014 года в рамках реформы правоохранительных органов. Тех, кто не прошел аттестацию, руководство уволило, однако многим удалось опротестовать решение в суде. 

    Киев «сослал» в Донбасс не прошедших переаттестацию полицейских

    Автор: Ирина Селезнева
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    #донбасс #украина #нацполиция
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