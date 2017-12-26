Названа причина распада группы «Грибы»

Киев, 26 декабря. Популярная группа «Грибы» прекращает свое существование из-за решения солиста Юрия Бардаша.

Напомним, еще в августе группа заявила о прекращении концертной деятельности. Последнее выступлние назначено на 31 декабря 2017 года.

Как рассказал главный идеолог коллектива Юрий Бардаш, теперь он займется продюсированием своего нового проекта «Бамбинтон», клип которого на песню «Зая» собрал более девяти миллионов просмотров на YouTube.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что песня «Грибов» «Тает лед» в 2017 году стала самой популярной среди русскоязычных пользователей сервиса iTunes.