Путин поручил Медведеву обеспечить онлайн-трансляцию с участков на выборах-2018

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить на выборах-2018 видеотрансляции с участков в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин обратился к Медведеву с поручением организовать онлайн-трансляции в Сети с избирательных участков на выборах президента России в 2018 году. Также глава государства потребовал вести видеотрансляции процедур проведения голосования, подсчета голосов избирателей и работы территориальных избирательных комиссий.

На реализацию поставленных задач из бюджета страны будет выделено «не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году».