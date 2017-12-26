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Путин поручил Медведеву обеспечить онлайн-трансляцию с участков на выборах-2018
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    Путин поручил Медведеву обеспечить онлайн-трансляцию с участков на выборах-2018

    15:50  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  26 Декабря 2017
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    Путин поручил Медведеву обеспечить онлайн-трансляцию с участков на выборах-2018

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить на выборах-2018 видеотрансляции с участков в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин обратился к Медведеву с поручением организовать онлайн-трансляции в Сети с избирательных участков на выборах президента России в 2018 году. Также глава государства потребовал вести видеотрансляции процедур проведения голосования, подсчета голосов избирателей и работы территориальных избирательных комиссий.

    На реализацию поставленных задач из бюджета страны будет выделено «не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году».

    «Определите публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в 2017–2018 годах единственным поставщиком услуг», — добавил российский лидер.

    Путин поручил Медведеву обеспечить онлайн-трансляцию с участков на выборах-2018

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #медведев #видео #выборы-2018 #трансляция
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