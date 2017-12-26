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Стало известно, когда россияне увидят фильм «Последний богатырь» по телевизору
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    Стало известно, когда россияне увидят фильм «Последний богатырь» по телевизору

    15:23  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  26 Декабря 2017
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    Стало известно, когда россияне увидят фильм «Последний богатырь» по телевизору

    Москва, 26 декабря. Телеканал «Россия» покажет самую кассовую отечественную картину «Последний богатырь» в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе компании. Премьера пройдет вечером 1 января.

    Напомним, что фильм Дмитрия Дьяченко собрал в прокате 1,73 млрд рублей.

    Как рассказал гендиректор телеканала Антон Златопольский, «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул. Он также не исключил, что просмотр сказки может стать новогодней традицией, передают «Ведомости».

    Ранее сообщалось, что «Иронию судьбы, или  С легким паром!» не будут показывать на «Первом канале» в связи с истечением прав на показ фильма.

    Одна из самых известных новогодних картин перейдет на другой российский телеканал. Образовавшееся пустое место в сетки вещания «Первого» займут советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #первый канал #новый год #последний богатырь
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