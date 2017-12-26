Сирийская комиссия по переговорам не приняла решение об участии в конгрессе нацдиалога

Москва, 26 декабря. Сирийская комиссия по переговорам оппозиции не определилась с участием в Конгрессе национального диалога Сирии, который должен состояться в Сочи. Об этом заявил член СКП Ахмед аль-Асрави.

«У нас нет информации о том, что там будет происходить. Для этого нужно многое взвесить, мы хотим знать, ради чего проводится конгресс, что это за конгресс и каков будет его результат», — заявил аль-Асрави в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что Сирийская комиссия по переговорам пока не обладает информацией по предстоящему мероприятию, поэтому решение об участии в конгрессе пока не принято.

По итогам восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане участники встречи приняли решение о проведении конгресса в Сочи 29-30 января. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи должен пройти под эгидой ООН.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция. Конгресс нацдиалога позволит ускорить процесс мирного урегулирования кризиса в Сирии.