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Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Политика
Сирийская комиссия по переговорам не приняла решение об участии в конгрессе нацдиалога
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    Сирийская комиссия по переговорам не приняла решение об участии в конгрессе нацдиалога

    15:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  26 Декабря 2017
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    Сирийская комиссия по переговорам не приняла решение об участии в конгрессе нацдиалога

    Москва, 26 декабря. Сирийская комиссия по переговорам оппозиции не определилась с участием в Конгрессе национального диалога Сирии, который должен состояться в Сочи. Об этом заявил член СКП Ахмед аль-Асрави.

    «У нас нет информации о том, что там будет происходить. Для этого нужно многое взвесить, мы хотим знать, ради чего проводится конгресс, что это за конгресс и каков будет его результат», — заявил аль-Асрави в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что Сирийская комиссия по переговорам пока не обладает информацией по предстоящему мероприятию, поэтому решение об участии в конгрессе пока не принято.

    По итогам восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане участники встречи приняли решение о проведении конгресса в Сочи 29-30 января. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи должен пройти под эгидой ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция. Конгресс нацдиалога позволит ускорить процесс мирного урегулирования кризиса в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #переговоры #астана #конгресс нацдиалога
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