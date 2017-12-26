Тренды-2018. Отношения России с соседями. Колонка Богдана Безпалько

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сделал прогноз о развитии отношений России с ее ближайшими соседями в наступающем году.

Москва будет стремиться к рационализации отношений с Минском

В отношениях с Белоруссией, я думаю, Россия будет двигаться к рационализации отношений. Российское руководство будет пытаться сохранить баланс между тем, чтобы оставить одного из главных своих союзников, который по-прежнему входит во все интеграционные союзы, включая Союзное государство, и тем, чтобы наполнить эти союзы реальным содержанием, потому что сейчас все они носят больше формальный характер.

Например, Союзное государство не распространяется на самое главное — на то, чтобы наш ближайший союзник Белоруссия признал суверенитет России над Крымом, который для Российской Федерации и всего русского народа является очень важной отправной точкой. А пока что Белоруссия официально не признала Крым частью РФ.

Есть и серьезный экономический аспект. Россия фактически спонсирует Белоруссию, не получая соответствующего ответа взамен, например, в виде военно-политических или геополитических решений. Таким решением я вижу, к примеру, размещение ряда российских военных объектов на территории Белоруссии.

Болезненным является и вопрос непоставок углеводородов, переработанных из российского сырья, на территорию РФ, а также транзит через порты Прибалтики, а не через Усть-Лугу, на чем настаивала российская сторона. И это всего лишь часть аспектов российско-белорусских отношений, которые показывают, что российское руководство, на мой взгляд, начнет двигаться в сторону их рационализации.

Российско-украинские отношения останутся на том же уровне

В отношениях с Украиной я не ожидаю резкого потепления отношений или принципиальных изменений. В России наступает выборный период. Наверняка ряд украинских политиков и, возможно, радикальных общественных, военных и военно-политических деятелей попытаются сыграть на этом и каким-то образом дестабилизировать обстановку в нашей стране. Тем более что опыт именно по дестабилизации обстановки у некоторых украинских граждан достаточно богатый.

Возможно, после выборов, в которых наверняка победит Владимир Путин, напряженность несколько спадет, но она спадет в том плане, что сохранится нынешнее состояние вялотекущей войны Киева против Донбасса, с обстрелами, временными попытками заключить перемирие, возможного нового обмена пленными и тому подобное.

Мечта Додона о дружбе Молдавии и России в 2018 году не сбудется

В российско-молдавских отношениях много проблем. В первую очередь, из-за Приднестровья, которое идентифицирует себя с Россией и даже приняло российский флаг в качестве второго государственного, но оказывается запертым между Украиной и Молдавией.

Пока в Молдавии президентствует Игорь Додон, есть какая-то надежда на то, что молдавское руководство возьмет курс на большее сближение с Россией, о чем недавно говорил и сам президент Молдавии. Но смущает то, что в реальности Додон не имеет никаких рычагов власти, он не может воздействовать на парламент, поскольку, согласно государственному устройству республики, президент не обладает большими полномочиями.

Пока Додон пользуется поддержкой значительной части населения. Но удастся ли ему конвертировать эту поддержку в какие-то реальные политические решения, непонятно. С моей точки зрения, Додон пока что терпит поражение. Вопреки его позиции, молдавские военнослужащие демонстративно отправлялись на учения НАТО, а Североатлантический альянс размещал военные объекты на территории Молдавии. И таких примеров много. Так что в будущем году движений в сторону улучшения молдавско-российских отношений не будет, как бы того ни хотел действующий президент этой страны. Да и риторика Додона в последнее время, к сожалению, повторяет тезисы и решения тех людей, которых он считает своими оппонентами.

Россия столкнется с серьезными вызовами из-за дестабилизации в Казахстане

В отношениях с Казахстаном главное — это стабильность в этой республике, которая сейчас тоже находится в непростом положении с точки зрения экономики. Казахстан занимает важное транзитное положение, входит в ряд интеграционных союзов, инициированных Россией. В данный момент Казахстан, по мнению ряда экспертов, находится на перепутье, начиная осторожно двигаться в сторону Запада, что не может не беспокоить российское руководство.

Один из симптомов — это перевод казахского языка на латиницу, что означает демонстративный выбор Запада как образца и основного партнера. Одного из бизнесменов, Ермека Тайчибекова, выступавшего за более тесный союз с Россией, насильно отправили на лечение в психиатрическую лечебницу. В Казахстане, как и в Белоруссии, отказываются от использования георгиевской ленты, «национализируют» историю и даже памятники погибшим в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем в Казахстане существует достаточно большой протестный потенциал, вызванный резким расслоением в обществе, существует достаточно мощное исламистское подполье, которое уже проявляло себя терактами. Есть опасения, что в случае дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в Азии, Афганистане, удары придутся по среднеазиатским республикам и по Казахстану в том числе. В случае дестабилизации и хаотизации в этой стране России придется столкнуться с серьезными вызовами, потому что российско-казахская граница является одной из самых протяженных в мире.

Россия заинтересована в стабильности в Казахстане, в том, чтобы удержать его в составе интеграционных союзов, чтобы сохранить его в качестве одного из ведущих геополитических и экономических партнеров.

Борьба за Среднюю Азию с США и Китаем продолжится

Другие среднеазиатские страны, такие как Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, тоже могут подвергнуться ударам со стороны Афганистана, а точнее — со стороны определенных групп с территории Афганистана, что вызовет дестабилизацию обстановки. На фоне событий в Сирии боевики все больше рассматривают Афганистан в качестве своего нового плацдарма, а заокеанские партнеры не преминут с их помощью дестабилизировать обстановку на всем пространстве от Кавказа до Китая.

Поскольку Киргизия и Таджикистан являются членами ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), в данной ситуации могут быть применены вооруженные силы этого военно-политического союза, возможно, будет задействована и российская армия, поскольку сами по себе силы ОДКБ представляют собой всего лишь несколько батальонов.

В Киргизии также есть значительное исламистское подполье, ряд терактов, предотвращенных в Москве, пытались совершить киргизы. Нагнетается в Киргизии и националистическая истерия, кульминацией которой стало признание Туркестанского восстания (по сути, резни русских колонистов, женщин, детей и стариков) официальным праздником в Киргизии.

Что касается Узбекистана, то это государство является достаточно осторожным в выборе геополитических ориентиров и многократно меняло их в лице своего руководства, то входя в союзы типа ГУУАМ, то выходя из них. Для России важным является сохранение нынешнего уровня отношений с Узбекистаном, их постепенное развитие, улучшение, в том числе в торгово-финансовой сфере. Напомню, Узбекистан является одним из основных доноров гостевых рабочих для России. В Узбекистане также есть исламистские партии и движения, самым крупным из которых является Исламское движение Узбекистана (запрещено в России). При определенных условиях оно даже может поднять мятеж в своей стране.

Туркменистан в настоящее время представляет собой страну, которая испытывает ряд кризисных явлений, особенно проявляющихся в экономике. Это абсолютно закрытая страна, которая находится, опять же, на границе с нестабильным Афганистаном и к которой в последнее время проявляют большой интерес США.

Надо сказать, что к странам Средней Азии, помимо России, для которой стабильность в этом регионе является залогом собственной безопасности, проявляют интерес две другие могучие державы: США и Китай. США считают этот регион стратегически важным для себя. Для Китая Средняя Азия тоже чрезвычайно важна, и он продолжает экономически поглощать и даже откровенно колонизировать ее государства. Поэтому России следует учитывать эти факторы в своей политике и каким-то образом пытаться нивелировать каждый из них.

В Армении распространяются опасные для России мифологемы

Государства Кавказа в данный момент находятся в состоянии равновесия. Может быть, не очень устойчивого, но все-таки равновесия.

С Арменией у России сейчас достаточно большое количество связей, выражающихся, опять же, в членстве в ЕАЭС и других союзах. Но вместе с тем заметно стремление руководства Армении диверсифицировать свою внешнюю политику, которое выражается, например, в ратификации соглашения о партнерстве с Евросоюзом. Некоторые эксперты полагают, что это может быть опасно для России, другие более сдержанно оценивают подобные шаги.

Лично для меня представляется чрезвычайно опасным распространение в армянском обществе ряда мифологем, которые носят откровенно антироссийский характер. Например, постоянно муссируется тема, что США выделили Армении 3 млрд долларов на ее нужды. Но вместе с тем совершенно не учитывается тот факт, что Россия предоставила Армении рынок сбыта, трудовой рынок, масштабную экономическую помощь, в том числе в строительстве атомной станции. И все это обошлось в куда большую сумму.

Также в армянском обществе сейчас начинают активно раскручивать тему, будто Россия участвует в войне против Армении на стороне Азербайджана, поддерживая его сделками по продаже оружия. Якобы в конфликте в Нагорном Карабахе Россия стояла на стороне противника армян. Это опасно тем, что постепенно к власти в Армении могут прийти силы, которые развернут страну от России в сторону Запада. Тревожные звонки можно наблюдать и в области исторической политики — в Армении началась активная кампания по героизации генерала Нжде, во время Великой Отечественной войны сотрудничавшего с нацистами.

Азербайджан — это страна, с которой у России тоже достаточно большие и прочные связи. Их нельзя назвать дружескими, но можно считать партнерскими. Азербайджан никогда не выставлял себя чьим-то партнером или союзником, но по отношению к России его политика всегда была достаточно открыта и понятна, во многом сдержанна. Думаю, что здесь в 2018 году каких-то резких движений или изменений не будет, тем более что руководство Азербайджана весьма ценит те шаги, которые Россия предпринимает ему навстречу, в том числе и в области продажи оружия.

Что касается Грузии, то там наблюдается осторожное движение в сторону нормализации отношений с Россией, но по-прежнему есть большая проблема в виде независимых Южной Осетии и Абхазии, которые стали таковыми в результате событий 2008 года и которые останутся таковыми, вероятно, достаточно длительное время. Этот фактор достаточно сильно тормозит возможности сотрудничества между любыми политическими силами Грузии и Россией, поскольку любые силы, которые попытаются сыграть на нем, будут обвинены другими политическими силами в предательстве национальных интересов.

Кавказский регион неоднократно пытались поджечь, и наверняка попытки осуществить это будут предприниматься и в 2018 году. В случае прихода к власти или резкого роста влияния радикалов в Армении или Азербайджане регион рискует погрузиться в пламя войны, в котором пострадают и Армения, и Азербайджан.

В Прибалтике растет число людей, лояльных к России

Не думаю, что в новом году произойдут какие-то изменения в отношениях России со странами Балтии. Да и сами по себе прибалтийские страны не представляют собой каких-то мощных субъектов мировой или даже региональной политики.

Единственное, что внушает надежду, что там по-прежнему находится значительное количество русского населения. Сами эстонцы, латыши, литовцы уезжают на территорию Евросоюза, где успешно ассимилируются, и не возвращаются на свою историческую родину. Поэтому процентное соотношение людей, лояльных к России, в этих странах постепенно растет. Другое дело, что в Прибалтику может хлынуть поток беженцев из Африки, Ближнего Востока и Средней Азии, но пока правительство этих стран сопротивляется. Сами беженцы также не стремятся в страны Балтии, предпочитая богатые страны Скандинавии, Британию и Германию.

Но возможно и ухудшение отношений с Прибалтикой на фоне ухудшения отношений с Западом и возможного размещения в Балтийском регионе дополнительного контингента или военных объектов НАТО.

Желаю читателям Федерального агентства новостей в наступающем году спокойствия, отсутствия поводов для стрессов, как в политике, так и в личной жизни, повышения уровня благосостояния. А самому Федеральному агентству новостей желаю топовых позиций во всех рейтингах, интересных авторов, материалов и хороших спикеров.