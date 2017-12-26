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ЦИК РФ не будет приглашать на выборы-2018 украинских наблюдателей
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    ЦИК РФ не будет приглашать на выборы-2018 украинских наблюдателей

    15:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  26 Декабря 2017
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    ЦИК РФ не будет приглашать на выборы-2018 украинских наблюдателей

    Москва, 26 декабря. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ведомство не планирует приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на выборы президента РФ 18 марта.

    «Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально», — сообщила во вторник журналистам председатель ЦИК.

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что СФ пригласит ПА ОБСЕ и национальные парламенты в качестве наблюдателей на выборы-2018. 

    Позже сообщалось, что наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не хотят ехать в Крым на выборы президента России в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов объяснил это тем, что они знают, что голосование на полуострове пройдет прозрачно и законно.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #выборы-2018
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