Дело о ДТП с автобусом в Москве передано центральному аппарату СК РФ

Москва, 26 декабря. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом в столице передано в Главное следственное управление СК РФ.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

По факту ДТП следственными органами ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ). В настоящее время дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в Главное следственное управление СК России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к следственному процессу подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования подобных преступлений.

Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается.