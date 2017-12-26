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Дело о ДТП с автобусом в Москве передано центральному аппарату СК РФ
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    Дело о ДТП с автобусом в Москве передано центральному аппарату СК РФ

    14:57  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  26 Декабря 2017
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    Дело о ДТП с автобусом в Москве передано центральному аппарату СК РФ

    Москва, 26 декабря. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом в столице передано в Главное следственное управление СК РФ.

    Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

    По факту ДТП следственными органами ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ). В настоящее время дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в Главное следственное управление СК России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к следственному процессу подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования подобных преступлений.

    Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается.

    Автор: Юлия Кошкина
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