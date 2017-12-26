Выборы-2018: 29 сенаторов войдут в состав группы по выдвижению Путина

Москва, 26 декабря. В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России на грядущих выборах, сообщил источник в Совете Федерации.

По информации агентства РИА Новости, всего в группе будет 29 сенаторов, среди них вице-спикер Андрей Турчак, глава международного комитета Константин Косачев, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, сенаторы Алексей Пушков, Николай Журавлев, Лилия Гумерова, Сергей Попов, Степан Киричук, Екатерина Ляхова, Надежда Болтенко и другие.

Напомним, что очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт президентской кампании начался 18 декабря 2017 года.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы-2018. Он собирается баллотироваться как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что Песков отказался рассекретить дату визита Путина в ЦИК. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин лично может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения.