Совет Федерации отметил роль профессионализма российских военных для победы в Сирии

Москва, 26 декабря. В Совете Федерации России приняли постановление, в котором отмечается роль коллективного противодействия терроризму, как основной задачи международной политики.

Постановление, в котором был отмечен профессионализм российских военнослужащих, участвовавших в сирийской операции, было принято по итогам «правительственного часа» при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Итоги военной операции, главной целью которой был разгром террористических группировок в Сирии, — свидетельство высокопрофессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, с опорой на эффективную дипломатическую поддержку», — отметили в документе сенаторы.

В Совфеде считают, что в настоящий момент система международных отношений переживает серьезный кризис, который, прежде всего, связан с попытками западных стран навязать своим коллегам систему однополярного мира. В это же время мировому сообществу стоит обратить самое пристальное внимание на более насущную проблему — борьбу с международным терроризмом.