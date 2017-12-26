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Совет Федерации отметил роль профессионализма российских военных для победы в Сирии
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    Совет Федерации отметил роль профессионализма российских военных для победы в Сирии

    15:32  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  26 Декабря 2017
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    Итог операции в Сирии подтвердил профессионализм военных РФ при поддержке МИД России

    Москва, 26 декабря. В Совете Федерации России приняли постановление, в котором отмечается роль коллективного противодействия терроризму, как основной задачи международной политики.

    Постановление, в котором был отмечен профессионализм российских военнослужащих, участвовавших в сирийской операции, было принято по итогам «правительственного часа» при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    «Итоги военной операции, главной целью которой был разгром террористических группировок в Сирии, — свидетельство высокопрофессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, с опорой на эффективную дипломатическую поддержку», — отметили в документе сенаторы.

    В Совфеде считают, что в настоящий момент система международных отношений переживает серьезный кризис, который, прежде всего, связан с попытками западных стран навязать своим коллегам систему однополярного мира. В это же время мировому сообществу стоит обратить самое пристальное внимание на более насущную проблему — борьбу с международным терроризмом.

    Итог операции в Сирии подтвердил профессионализм военных РФ при поддержке МИД России

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сергей лавров #мид рф #совфед #вс рф
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