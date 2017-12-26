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Украина
«Мы вам устроим «Карнавальную ночь»: радикалы угрожают украинским каналам и зрителям
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    «Мы вам устроим «Карнавальную ночь»: радикалы угрожают украинским каналам и зрителям

    15:05  26 Декабря 2017
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    «Мы вам устроим «Карнавальную ночь!»: украинские националисты угрожают сорвать новогодний показ киноклассики

    Активисты крупнейших националистических организаций и объединений Украины выступили с заявлением, в котором предостерегли руководство центральных телевизионных каналов страны, а также представителей региональных кабельных провайдеров от показа в канун Нового года фильмов, по праву считающихся классикой советского кинематографа. Помимо бойкота показа «Иронии судьбы», «патриоты» будут препятствовать появлению в эфире таких лент, как «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Ночь перед Рождеством» и даже «Старый Новый год». Как утверждают националисты, для этого они готовы не только прибегнуть к блокаде ретрансляционных центров, но и вывести из строя ресурсы отдельных передающих станций во Всемирной паутине. Свои действия националисты прикрывают правом на «общественные акции протеста»: воспрепятствовать упомянутым акциям, а, следовательно, защитить местные вещательные структуры не могут ни полиция, ни СБУ. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы настоятельно требуем провести мониторинг эфира в период с 31 декабря 2017-го по 2 января 2018 года. Необходимо наказать каналы, которые нарушат запрет на демонстрацию вредных для украинского общества художественных фильмов», — отмечено в документе, поданном лидерами организации «Тризуб Степана Бандеры» (ТСБ) (организация запрещена на территории РФ — прим.) в украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию, а также в Госкино Украины.

    «Украинцы должны бороться с московской пропагандой, представленной, в частности, советскими «новогодними» фильмами, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН лидер одной из местных ячеек ТСБ в Киевской области Мирон Байда. — Если в течение ближайших нескольких дней некоторые каналы не изменят сетку вещания и не заменят «москальское кино» на украинские аналоги, телевизионщиков ждет залуженная кара. У нас есть как бутылки с зажигательной смесью для показательных «фейерверков», так и настоящие хакеры, способные вывести из строя любую аппаратуру. Мы вам устроим «Карнавальную ночь»!»

    Свои действия националисты прикрывают правом на «общественные акции протеста»

    При этом, чем конкретно его соратников не устроил первый фильм Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли, Байда пояснить так и не смог.

    В том же документе, подписанным также националистической группировкой «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ — прим.) отмечено, что в случае игнорирования своих требований «патриоты» оставляют за собой право «кардинальных действий на местах».

    «Нет никаких сомнений, что мы и наши коллеги подвергнемся нападениям радикалов, — сказал Федеральному агентству новостей заместитель генерального директора одного из кабельных операторов в Черниговской области Виталий Бойченко. — А все потому, что мы не собираемся делать рекомендованные включения украинской музыки в момент показа по телеканалам «Интер» и «СТБ» картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». На полицию в данном конкретном случае надежды нет — защитить нас даже от небольшой горстки фанатиков правоохранители не в состоянии: стражи порядка лишь примут от нас заявления в случае порчи имущества телестанции или избиения ее сотрудников».

    Как подчеркнул киевский адвокат Алексей Новик, «патриоты» прикрываются брешью в украинском законодательстве, позволяющей открыто выражать свое негодование по тому или иному поводу.

    «Патриоты» прикрываются брешью в украинском законодательстве

    «Так было с нападением на телеканал «Интер» и блокадой телеканала NewsOne, — напомнил собеседник ФАН. — Виновные в этих акциях до сих пор не понесли заслуженного наказания. На фоне новых «майданов», эйфория от которых в буквальном смысле слова охватила Киев, подобные выходки радикалов становятся уже обыденным явлением, которым силовики занимаются крайне неохотно. Поэтому совершенно не исключено, что в новостях в первую неделю 2018-го прозвучит информация о бесчинствах «защитников украинской идеи», которые разгромили передающие центры только за то, что те показали «кино про баню» или романтическую историю про Иванушку, который искал свою Аленушку в Китежграде».

    На основе полной конфиденциальности один из наблюдателей при национальном совете по ТВ и радио Украины сказал в беседе с корреспондентом ФАН буквально следующее:

    «Интер» и иже с ними дразнят националистов, а делать это в условиях современной Украины равносильно самоубийству. Да, действительно, многие советские фильмы нами были либо запрещены, либо не рекомендованы для показа в новогодние праздники — во избежание эксцессов. А таковые эксцессы в обозримом будущем намечаются».

    Масла в огонь подлили «дружинники» праворадикального «Национального корпуса» (боевое крыло запрещенного в РФ «Правого сектора» — прим.), пообещавшие заразить вирусами компьютеры тех пользователей, которые будут смотреть в новогоднюю ночь запрещенные фильмы в Интернете. Каким образом им это удастся, пока не известно, но уже сейчас ясно одно: свое предупреждение «несогласным» националисты передали. Воплощение их угроз в жизнь — дело времени.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Леонид Андросов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #правый сектор #националисты
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