«Мы вам устроим «Карнавальную ночь»: радикалы угрожают украинским каналам и зрителям

Активисты крупнейших националистических организаций и объединений Украины выступили с заявлением, в котором предостерегли руководство центральных телевизионных каналов страны, а также представителей региональных кабельных провайдеров от показа в канун Нового года фильмов, по праву считающихся классикой советского кинематографа. Помимо бойкота показа «Иронии судьбы», «патриоты» будут препятствовать появлению в эфире таких лент, как «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Ночь перед Рождеством» и даже «Старый Новый год». Как утверждают националисты, для этого они готовы не только прибегнуть к блокаде ретрансляционных центров, но и вывести из строя ресурсы отдельных передающих станций во Всемирной паутине. Свои действия националисты прикрывают правом на «общественные акции протеста»: воспрепятствовать упомянутым акциям, а, следовательно, защитить местные вещательные структуры не могут ни полиция, ни СБУ. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы настоятельно требуем провести мониторинг эфира в период с 31 декабря 2017-го по 2 января 2018 года. Необходимо наказать каналы, которые нарушат запрет на демонстрацию вредных для украинского общества художественных фильмов», — отмечено в документе, поданном лидерами организации «Тризуб Степана Бандеры» (ТСБ) (организация запрещена на территории РФ — прим.) в украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию, а также в Госкино Украины.

«Украинцы должны бороться с московской пропагандой, представленной, в частности, советскими «новогодними» фильмами, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН лидер одной из местных ячеек ТСБ в Киевской области Мирон Байда. — Если в течение ближайших нескольких дней некоторые каналы не изменят сетку вещания и не заменят «москальское кино» на украинские аналоги, телевизионщиков ждет залуженная кара. У нас есть как бутылки с зажигательной смесью для показательных «фейерверков», так и настоящие хакеры, способные вывести из строя любую аппаратуру. Мы вам устроим «Карнавальную ночь»!»

При этом, чем конкретно его соратников не устроил первый фильм Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли, Байда пояснить так и не смог.

В том же документе, подписанным также националистической группировкой «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ — прим.) отмечено, что в случае игнорирования своих требований «патриоты» оставляют за собой право «кардинальных действий на местах».

«Нет никаких сомнений, что мы и наши коллеги подвергнемся нападениям радикалов, — сказал Федеральному агентству новостей заместитель генерального директора одного из кабельных операторов в Черниговской области Виталий Бойченко. — А все потому, что мы не собираемся делать рекомендованные включения украинской музыки в момент показа по телеканалам «Интер» и «СТБ» картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». На полицию в данном конкретном случае надежды нет — защитить нас даже от небольшой горстки фанатиков правоохранители не в состоянии: стражи порядка лишь примут от нас заявления в случае порчи имущества телестанции или избиения ее сотрудников».

Как подчеркнул киевский адвокат Алексей Новик, «патриоты» прикрываются брешью в украинском законодательстве, позволяющей открыто выражать свое негодование по тому или иному поводу.

«Так было с нападением на телеканал «Интер» и блокадой телеканала NewsOne, — напомнил собеседник ФАН. — Виновные в этих акциях до сих пор не понесли заслуженного наказания. На фоне новых «майданов», эйфория от которых в буквальном смысле слова охватила Киев, подобные выходки радикалов становятся уже обыденным явлением, которым силовики занимаются крайне неохотно. Поэтому совершенно не исключено, что в новостях в первую неделю 2018-го прозвучит информация о бесчинствах «защитников украинской идеи», которые разгромили передающие центры только за то, что те показали «кино про баню» или романтическую историю про Иванушку, который искал свою Аленушку в Китежграде».

На основе полной конфиденциальности один из наблюдателей при национальном совете по ТВ и радио Украины сказал в беседе с корреспондентом ФАН буквально следующее:

«Интер» и иже с ними дразнят националистов, а делать это в условиях современной Украины равносильно самоубийству. Да, действительно, многие советские фильмы нами были либо запрещены, либо не рекомендованы для показа в новогодние праздники — во избежание эксцессов. А таковые эксцессы в обозримом будущем намечаются».

Масла в огонь подлили «дружинники» праворадикального «Национального корпуса» (боевое крыло запрещенного в РФ «Правого сектора» — прим.), пообещавшие заразить вирусами компьютеры тех пользователей, которые будут смотреть в новогоднюю ночь запрещенные фильмы в Интернете. Каким образом им это удастся, пока не известно, но уже сейчас ясно одно: свое предупреждение «несогласным» националисты передали. Воплощение их угроз в жизнь — дело времени.

1 Организация запрещена на территории РФ.