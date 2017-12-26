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Росгвардия ликвидировала на юге страны готовивших теракты боевиков
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    Росгвардия ликвидировала на юге страны готовивших теракты боевиков

    15:08  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  26 Декабря 2017
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    Росгвардия ликвидировала на юге страны готовивших теракты боевиков

    Москва, 26 декабря. Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии нейтрализовали на юге страны несколько групп боевиков, которые могли готовить теракты в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов.

    На юге России с 9 по 17 декабря в ходе контртеррористических мероприятий нейтрализовано несколько вооруженных группировок, вероятно, готовивших теракты на зимние праздники. 

    «Можно только предполагать, к чему готовились бандиты, но одними из вероятных объектов диверсий и террористических атак могли служить массовые мероприятия, проводимые в период новогодних праздников», — сказал замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

    По словам представителя ведомства, два боевика были ликвидированы 9 декабря в Ставрополе, 15 декабря — в Кабардино-Балкарии. В Дагестане 17 декабря ФСБ и Росгвардия нейтрализовали трех боевиков, оказавших сопротивление оперативным сотрудникам. В Карачаево-Черкесии произошло столкновение силовиков и пяти бандитов. Позднее спецслужбы изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #фсб #росгвардия
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