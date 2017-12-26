Мощный взрыв произошел на нефтепроводе в Ливии

Москва, 26 декабря. В Ливии произошел взрыв на нефтепроводе, который ведет к порту Эс-Сидр. Об этом сообщает портал Akhbar Libya.

По данным портала, нефтепровод принадлежит нефтяной компании Al-Waha. Пресс-служба группировки «Мардаа», которая держит под своим контролем данный район, заявила, что причиной взрыва мог послужить теракт. Кроме того, после взрыва на связь перестала выходить группа инженеров, которая работала на нефтепроводе.

Группировка направила бойцов на место инцидента, чтобы выяснить причину взрыва. Портал отмечает, что подрыв нефтепровода произошел между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа.