Пальмира: российские военные в Тадморе наладили связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан

Пальмира, 26 декабря. Российские военные специалисты и власти Сирии выводят беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон, дислоцированные в Пальмире, а также сирийские власти и правительственные войска САР смогли наладить связь с лагерем Эр-Рукбан для организации вывода беженцев, которые не в состоянии самостоятельно добраться до своих населенных пунктов.

Отмечается, что в Тадморе (Пальмира) будет происходить досмотр беженцев силами российской военной полиции и сирийских спецслужб. Координатор мирного процесса в провинции Хомс Хадж Адель заявил, что в лагере Эр-Рукбан отмечается острая нехватка продуктов питания и лекарственных препаратов. Гуманитарная помощь со стороны США, о которой неоднократно заявлял Вашингтон, крайне редко достигала беженцев.

Лагерь расположен в районе Ат-Танф провинции Хомс. От американской военной базы, в которой велась подготовка сирийских боевиков, Эр-Рукбан отделяют 20 километров.