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Пальмира: российские военные в Тадморе наладили связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан
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    Пальмира: российские военные в Тадморе наладили связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан

    14:47  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  26 Декабря 2017
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    Пальмира: российские военные в Тадморе наладили связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан

    Пальмира, 26 декабря. Российские военные специалисты и власти Сирии выводят беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон, дислоцированные в Пальмире, а также сирийские власти и правительственные войска САР смогли наладить связь с лагерем Эр-Рукбан для организации вывода беженцев, которые не в состоянии самостоятельно добраться до своих населенных пунктов.

    Отмечается, что в Тадморе (Пальмира) будет происходить досмотр беженцев силами российской военной полиции и сирийских спецслужб. Координатор мирного процесса в провинции Хомс Хадж Адель заявил, что в лагере Эр-Рукбан отмечается острая нехватка продуктов питания и лекарственных препаратов. Гуманитарная помощь со стороны США, о которой неоднократно заявлял Вашингтон, крайне редко достигала беженцев.

    Лагерь расположен в районе Ат-Танф провинции Хомс. От американской военной базы, в которой велась подготовка сирийских боевиков, Эр-Рукбан отделяют 20 километров.

    Пальмира: российские военные в Тадморе наладили связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пальмира #хомс #эр-рукбан
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