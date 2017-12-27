Сирия после долгих лет ада: жители провинции Дейр-эз-Зор рассказали ФАН о жизни в оккупации ИГ

На западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, где на протяжении нескольких лет царил произвол боевиков «Исламского государства»1 (деятельность группировки запрещена в РФ), постепенно налаживается мирная жизнь. Этот регион был освобожден в ходе антитеррористической операции ВКС России и Сирийской арабской армии (САА). Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил лагерь для беженцев, куда стекалось мирное население Меядина и других городов Юго-восточной Сирии. Жители этих мест рассказали нашему репортеру о тяжелой жизни в оккупации.

По словам вынужденных переселенцев, террористы силой насаждали свои порядки, заставляя всех людей следовать канонам их псевдоидеологии. Так, мужчинам предписывалось отпускать длинные бороды, а женщинам запрещалось ходить с открытым лицом — их заставляли скрывать даже глаза. Одна их жительниц рассказала, что не раз подвергалась наказаниям и побоям боевиков, так как не могла носить накидку из-за болезни глаз.

«Террористы ИГИЛ1 пришли и забрали наших детей. Они одели нас в черные одежды. Тогда наши мужчины просто перестали понимать, кто это идет по улице — их матери, дочери или жены!», — рассказала одна из женщин.

Условия для жизни было нечеловеческими: террористы забирали всю еду и медикаменты. Приходилось покупать хлеб у спекулянтов по завышенным тарифам. По словам одного из местных мужчин, жители были вынуждены отдавать за три куска хлеба порядка 500 сирийских фунтов. С приходом сирийских военных жизнь наконец наладилась — появились еда, лекарства и все необходимое для жизни, передают местные.

«Террористы ИГ1 — это бандиты, и все мы сильно пострадали из-за них. Слава богу, что сирийская армия освободила нас от них, и мы очень благодарны за это. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться в свои дома», — заявил один из жителей.

Кроме того, боевики заняли многие здания городов, переоборудовав их в свои командные пункты и штабы. В частности, исламисты захватили большинство школ региона. Таким образом, с появлением террористов детям пришлось прервать обучение. Многие ребята, которые только должны были начать учиться на момент появления ИГ в Сирии, до сих пор не умеют писать и даже не знают букв, рассказал корреспонденту ФАН местный учитель. 15 летний молодой человек, проживающий в лагере, признался, что ему пришлось перестать ходить в школу, когда пришли террористы. Единственной альтернативой были так называемые «образовательные центры» ИГИЛ, где террористы учили совершенно другим вещам.

«Мне 15 лет, и мы с друзьями не ходили в школу с того момента, как пришли боевики ИГ. Нас они могли научить только тому, как нужно резать и убивать. Это разрушило жизнь многим детям», — рассказал он.

Интересно, что многие жители связывают деятельность «Исламского государства» с американскими и израильскими войсками. Так, один из местных мужчин назвал силы США и их союзников врагами всех арабов и, прежде всего, Сирии:

«Террористы ИГ — это армия Соединенных Штатов! Да, именно так: это американские войска. Боевики — это еще и израильская армия. Все они являются врагами Арабского мира и нашей страны».

В начале этой осени стартовала масштабная военная кампания правительственных сил САР и российских ВКС против ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. В сентябре союзники разблокировали осажденные боевиками районы административного центра, а также выбили террористов из северного города Маадан-Джадид. Затем началась зачистка западного побережья Евфрата, в ходе которой были освобождены все населенные пункты, в том числе Меядин. В начале ноября завершился штурм Дейр-эз-Зора, а затем был взят приграничный город Абу Кемаль. В настоящий момент остатки разрозненных бандгрупп ИГ сохраняют присутствие лишь в пустынных районах на юго-западе региона и к востоку от Евфрата — на территориях, подконтрольных проамериканским курдским отрядам Демократических сил Сирии (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.