Выборы-2018: Собчак стала кандидатом в президенты России

Москва, 26 декабря. Центральная избирательная комиссия России, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива» журналистки Ксении Собчак, разрешила ей открыть специальный счет для создания избирательного фонда.

Согласно постановлению ЦИК РФ, специалисты изучили предоставленные телеведущей документы и разрешили ей завести счет для формирования избирательного фонда, передает РИА Новости.

Отмечается, что после открытия банковского счета экс-ведущая скандальной телестройки «Дом-2» сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, накануне 36-летняя Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты страны. На прошлой неделе съезд «Гражданской инициативы» выдвинул ее кандидатом на пост президента РФ.