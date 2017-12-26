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Политика
Выборы-2018: Собчак стала кандидатом в президенты России
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    Выборы-2018: Собчак стала кандидатом в президенты России

    14:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  26 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Собчак стала кандидатом в президенты России

    Москва, 26 декабря. Центральная избирательная комиссия России, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива» журналистки Ксении Собчак, разрешила ей открыть специальный счет для создания избирательного фонда.

    Согласно постановлению ЦИК РФ, специалисты изучили предоставленные телеведущей документы и разрешили ей завести счет для формирования избирательного фонда, передает РИА Новости.

    Отмечается, что после открытия банковского счета экс-ведущая скандальной телестройки «Дом-2» сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

    Выборы-2018: Собчак стала кандидатом в президенты России

    Напомним, накануне 36-летняя Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты страны. На прошлой неделе съезд «Гражданской инициативы» выдвинул ее кандидатом на пост президента РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #цик #собчак #выборы-2018
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