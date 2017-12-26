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Каникулы без войны: дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве
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    Каникулы без войны: дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве

    15:12  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  26 Декабря 2017
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    Каникулы в мире: дети из Зайцево посетили правительственную елку в Москве

    Москва, 26 декабря. Дети из прифронтового поселка Зайцево в ДНР посетили правительственную елку в Москве. Каникулы в российской столице стали для них возможностью отдохнуть от войны.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, 45 детей фактически с передовой приехали в самое сердце России, чтобы насладиться новогодними праздниками. Первые несколько дней поездки ребята наслаждались прогулками по городу в сопровождении организатора поездки руководителя гуманитарного батальона «Ангел» Алексея Смирнова и главы сельсовета поселка Зайцево Ирины Дикун — именно благодаря их чуткому руководству, а также правительству РФ, удалось воплотить в жизнь идею новогодних каникул в столице России.

    Каникулы в мире: дети из Зайцево посетили правительственную елку в Москве

    Для ребят, которые вынуждены жить фактически на линии разграничения и каждый день бояться очередного обстрела, эта поездка стала настоящим чудом. У них едва ли не впервые появилась возможность свободно, открыто поиграть друг с другом, собрать большую компанию одногодок и весело провести время — на передовой такой возможности не представляется, особенно ввиду предновогодней эскалации военного конфликта.

    Каникулы в мире: дети из Зайцево посетили правительственную елку в Москве

    Многим из этих детей всего по 10-12 лет, а они уже натерпелись столько горя и боли, что хватило бы на всю жизнь: у кого-то на глазах погибли родители, кто-то был ранен при обстреле. Эта поездка стала для них настоящим глотком свежего воздуха, короткими каникулами и возможностью отдохнуть от войны.

    «Вот у тебя двое родителей, да? На что же ты жалуешься? У меня, например, их нет», — говорят между собой в автобусе две маленькие девочки.

    Главным событием этого путешествия стало посещение правительственной елки в музее Великой Отечественной войны в Москве. Помимо традиционных новогодних забав у елки ребят ожидал исторический квест, посвященный Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия дети узнали факты о ходе таких важных исторических событиях, как форсирование Днепра, блокада Ленинграда, штурм Рейхстага, и многом другом.

    После познавательной экскурсии и игр с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята получили заслуженные призы. Помимо сладостей им вручили подарки, индивидуально подобранные под каждого ребенка — кому-то достались краски и фломастеры, кому-то — портфель или кукла. Осталось преподнести только один, самый главный и желанный подарок последних четырех лет — мир.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #дети #днр #зайцево #елка
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